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Spelers Oranje keken stomverbaasd op in 2014: 'Ga zitten joh, mafkees!'

7 juni 2026, 15:36
Arjen Robben en Robin van Persie op het WK 2014
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Het plan van Oranje-bondscoach Louis van Gaal om Tim Krul in te brengen voor een penaltyreeks op het WK 2014, was slechts bij een kleine groep bekend. Toen de doelman zich in de slotfase van de verlenging tegen Costa Rica warmliep, keken ploeggenoten verbaasd op. Ook de eerste keeper Jasper Cillessen wist van niets.

In een speciale editie van Rondo, waarin uitgebreid wordt teruggeblikt op het WK 2014, vertelt toenmalig perschef Kees Jansma dat Cillessen goed met het nieuws omging. “Er werd vaak gezegd dat Cillessen chagrijnig was. Dat was hij ook, maar hij rende er als eerste naartoe om het feestje te vieren. Aparte jongen, Cillessen. De dag erna heb ik ze allebei meegenomen naar de pers. Een goed idee, al zeg ik het zelf. ‘Dan zijn we ervan af’, dacht ik."

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"Ik heb ze naast elkaar gezet. Ik zei: ‘Jasper, kom op. Je weet dat je eerste keeper bent. We gaan samen naar de pers.’ De hele internationale pers wilde weten hoe het zat. Een aparte jongen, maar een goede jongen. Een beetje een eenling, maar ik vond hem wel een lieverd", aldus Jansma.

Toenmalig assistent-trainer Danny Blind licht toe hoe het plan ontstond. “Je gaat nadenken over wat er kan gebeuren als het gelijk eindigt. Je kijkt allereerst naar de nemers, daar gaat bijna altijd de eerste aandacht naar uit, maar uiteindelijk heb je ook iemand die ze moet tegenhouden. Met Cillessen, Vorm en Krul hadden we niet iemand in huis die de status had van een penaltykiller."

Wissel van Tim Krul en Jasper Cillessen tijdens Nederland - Costa Rica in 2014
© Imago

"Maar als je die discussie voert, komen er ook andere dingen naar boven. Je moet het spelletje spelen. Je hebt daarvoor bluf en branie nodig. Dat heeft Krul. Plus zijn reach… Er zijn dus een aantal ingrediënten die de discussie gevoed hebben. Louis, Frans Hoek en ik wisten het, en Tim uiteraard. We moesten het heel klein houden", blikt de assistent-bondscoach terug.

Toch wist ook Jansma ervan, al was dat niet de bedoeling. “Ja, ik kwam erachter. Ik weet niet meer hoe”, probeert hij zichzelf nog te redden. Maar daarna geeft hij toe: “Nee, Tim zei dat per ongeluk. Hij ging in de verlenging plots warmlopen. Sommigen op de bank zeiden nog: ‘Ga zitten joh, mafkees!’”

“Het is voor Jasper ook superpijnlijk”, snapt ook Blind. “Maar het is wel de wissel van de eeuw. Louis en Frans hebben er nog wel wat werk aan gehad met Jasper. Het was niet zo dat we niet met hem verder wilden. Dit was puur en alleen voor de penalty’s. Hij verrichtte in deze wedstrijd nog een geweldige redding met zijn scheenbeen, waarmee hij een tegengoal voorkwam. Hij stond totaal niet ter discussie, maar we wisten ook dat hij niet een absolute penaltykiller was.”

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Tim Krul

Tim Krul
Leeftijd: 38 jaar (3 apr. 1988)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Luton
0
0
2023/2024
Luton
0
0
2023/2024
Norwich
0
0
2022/2023
Norwich
16
0

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