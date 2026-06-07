Broertje van Frenkie de Jong is kritisch op Oranje: 'Een halfjaar geleden...'

De familie van heeft zich tegenover Helden Magazine uitgelaten over het naderende WK. Volgens hen heeft de middenvelder van Oranje ontzettend veel vertrouwen in het eindtoernooi, terwijl broer Youri toegeeft dat het Nederlands elftal een half jaar geleden ‘nog niet geweldig was’.

Vader John, moeder Marjon, broer Youri en oom Jan verschijnen binnenkort in de nieuwe editie van Helden. De familie van Oranje-ster Frenkie de Jong merkt dat de middenvelder veel vertrouwen heeft in het WK. “Hij heeft er heel positieve gedachten over. Hij denkt echt dat ze de eindstrijd gaan halen”, zegt Jan.

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Volgens broer Youri is dat vertrouwen typerend voor Frenkie. “Frenkie heeft altijd een goed gevoel over het Nederlands elftal. De geluiden van buitenaf zijn misschien altijd negatief, maar dat is iets typisch Nederlands. Het spel was een half jaar geleden nog niet geweldig, maar op zo’n toernooi is het altijd afwachten hoe het met de vorm zit. En je hebt ook altijd een beetje te maken met geluk of pech”, weet hij.

Frenkie de Jong was op het afgelopen eindtoernooi, het EK 2024, niet van de partij bij het Nederlands elftal. De middenvelder kampte met een blessure en onderging een zware periode. “Daar keek hij jaren naar uit. Het was een geweldige happening met al die Nederlanders, maar Frenkie kon niet meedoen. Dat was een drama”, aldus vader John.