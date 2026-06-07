Michael van Gerwen ziet grote zwakte bij Oranje en gelooft absoluut niet in WK-titel

Michael van Gerwen gelooft niet in een WK-titel voor het Nederlands elftal. De topdarter ziet één groot probleem binnen de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

Van Gerwen sprak afgelopen vrijdag na zijn zege op Oskar Lukasiak tijdens de World Series of Darts over de WK-kansen van Oranje: “Natuurlijk ga ik kijken. Maar ik denk dat de kansen op een wereldtitel minimaal zijn.”

“De kans dat Oranje het WK wint is nog niet eens tien procent van de kans dat ik zelf het WK win”, vervolgde de darter uit Vlijmen. De verslaggever merkte op dat het Nederlands elftal over een sterke defensie beschikt. Van Gerwen denkt echter niet dat dat genoeg zal zijn tijdens het WK.

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“Ja, maar je kunt niet alleen winnen met een verdediging. Je moet ook scoren, vriend”, stelde Van Gerwen. De darter, zelf een groot voetballiefhebber en fervent supporter van PSV, stipte vervolgens het grootste probleem van Oranje in zijn ogen aan: “We hebben geen spits. Ik kan er niet teveel over zeggen, maar we behoren niet eens tot de vijf topfavorieten. Laat ik het daarop houden. Maar natuurlijk wil je dat je land het goed doet.”

Van Gerwen neemt deze maand met landgenoot Gian van Veen deel aan de World Cup of Darts in Frankfurt. Het betreft een toernooi waarin landen in koppels strijden om de wereldtitel. “Wij hebben een veel grotere kans om het WK te winnen. Dat is zeker, 100 procent”, aldus Van Gerwen.