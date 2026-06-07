Live voetbal 4

Michael van Gerwen ziet grote zwakte bij Oranje en gelooft absoluut niet in WK-titel

7 juni 2026, 18:46
Michael van Gerwen
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Michael van Gerwen gelooft niet in een WK-titel voor het Nederlands elftal. De topdarter ziet één groot probleem binnen de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

Van Gerwen sprak afgelopen vrijdag na zijn zege op Oskar Lukasiak tijdens de World Series of Darts over de WK-kansen van Oranje: “Natuurlijk ga ik kijken. Maar ik denk dat de kansen op een wereldtitel minimaal zijn.”

“De kans dat Oranje het WK wint is nog niet eens tien procent van de kans dat ik zelf het WK win”, vervolgde de darter uit Vlijmen. De verslaggever merkte op dat het Nederlands elftal over een sterke defensie beschikt. Van Gerwen denkt echter niet dat dat genoeg zal zijn tijdens het WK.

Artikel gaat verder onder video

“Ja, maar je kunt niet alleen winnen met een verdediging. Je moet ook scoren, vriend”, stelde Van Gerwen. De darter, zelf een groot voetballiefhebber en fervent supporter van PSV, stipte vervolgens het grootste probleem van Oranje in zijn ogen aan: “We hebben geen spits. Ik kan er niet teveel over zeggen, maar we behoren niet eens tot de vijf topfavorieten. Laat ik het daarop houden. Maar natuurlijk wil je dat je land het goed doet.”

Van Gerwen neemt deze maand met landgenoot Gian van Veen deel aan de World Cup of Darts in Frankfurt. Het betreft een toernooi waarin landen in koppels strijden om de wereldtitel. “Wij hebben een veel grotere kans om het WK te winnen. Dat is zeker, 100 procent”, aldus Van Gerwen.

@sportnieuws.nl

‘Kansen voor Nederland zijn minimaal’ 🇳🇱 Topdarter Michael van Gerwen 🎯 heeft weinig vertrouwen in Nederlands succes op het WK voetbal ⚽ de komende weken in Noord-Amerika. Van donderdag t/m zondag hebben de darters hun eigen WK. Gian van Veen en Michael van Gerwen gaan namens Nederland een poging doen om op de World Cup of Darts 🏆 de vijfde Nederlandse wereldtitel binnen te slepen. #SportnieuwsNL #MichaelVanGerwen #GianVanVeen

♬ origineel geluid - Sportnieuws.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Donyell Malen Nederland Algerije

Grote zorgen om spitspositie Oranje: 'Hij heeft het niet waargemaakt'

  • vr 5 juni, 10:14
  • 5 jun. 10:14
  • 11
Wout Weghorst Oranje

Buitenlandse media slaan groot alarm na vernedering voor Oranje

  • do 4 juni, 07:45
  • 4 jun. 07:45
  • 11
Ronald Koeman

De 26 van Ronald Koeman: deze spelers gaan met Oranje naar het WK

  • wo 27 mei, 14:11
  • 27 mei 14:11
  • 16
11 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
0 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
0 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws