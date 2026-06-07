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Schutter opent vuur nabij trainingscomplex van Oranje in Verenigde Staten

7 juni 2026, 20:37
Nederlands elftal
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Er heeft zaterdagochtend een schokkend incident plaatsgevonden nabij de uitvalbasis van de nationale ploeg van Nederland tijdens het WK. Bij een schietpartij in Kansas City vielen meerdere gewonden, zo meldt The Athletic zondag.

Oranje bereidt zich momenteel voor op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman verblijft momenteel nog in Orangeburg, maar reist volgende week naar Kansas City en zal daar de rest van het toernooi verblijven.

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Oranje heeft de KC Current Training Facility in Kansas City gekozen als uitvalbasis. Op hemelsbreed vijftien kilometer afstand van het trainingscomplex vond zaterdagochtend een schietincident plaats aan de Troost Avenue.

Bij het schietincident vielen geen doden, maar raakten wel negen personen gewond. Zij zijn afgevoerd naar nabijgelegen ziekenhuizen.

Oranje is niet het enige land dat tijdens het WK verblijft in Kansas City: ook Engeland en Argentinië hebben aldaar hun uitvalbasis. Het trainingscomplex van Engeland is hemelsbreed slechts 4,5 kilometer verwijderd van de Troost Avenue.

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