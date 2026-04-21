Jan Streuer heeft zich zeer positief uitgelaten over . De technisch directeur van FC Twente vindt de winnaarsmentaliteit van de spits om te prijzen en stelt dat dit iets is wat in Nederland te weinig voorkomt.

Weghorst loopt na dit seizoen uit zijn contract bij Ajax en kan dus transfervrij vertrekken. Een van de clubs waarmee hij in verband wordt gebracht, is FC Twente. In De Oosttribune wordt de technisch directeur, die zijn taken aan het einde van het seizoen volledig overdraagt aan Erik ten Hag, gevraagd naar zijn mening over Weghorst. “Of hij nou wel of niet komt, hij heeft overal goed gepresteerd”, begint Streuer.

“Het is een bijzondere speler, maar hij is wel een jongen met een winnaarsmentaliteit”, gaat de bestuurder verder. “Die zijn altijd goed in een team.” Als voorbeeld van een andere speler met die mentaliteit noemt hij Michal Sadílek, die tussen 2021 en 2025 122 keer in actie kwam voor FC Twente. “Winnaars moet je hebben en daar heb je er in Nederland te weinig van.”

Ramiz Zerrouki wordt genoemd als speler die ook in die categorie valt, maar heeft FC Twente verder te weinig winnaars? “Ik denk iedere club wel”, reageert Streuer, die de Bundesliga als voorbeeld neemt. “Laten we zeggen Dortmund of Frankfurt. Daar zijn zes of zeven spelers van de elf echte winnaars. Als je er hier drie hebt, dan moet je al tevreden zijn in Nederland. Dat is wel een verschil in mentaliteit.”