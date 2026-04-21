Streuer vindt Weghorst een voorbeeld voor Nederland

21 april 2026, 14:29
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Jan Streuer heeft zich zeer positief uitgelaten over Wout Weghorst. De technisch directeur van FC Twente vindt de winnaarsmentaliteit van de spits om te prijzen en stelt dat dit iets is wat in Nederland te weinig voorkomt.

Weghorst loopt na dit seizoen uit zijn contract bij Ajax en kan dus transfervrij vertrekken. Een van de clubs waarmee hij in verband wordt gebracht, is FC Twente. In De Oosttribune wordt de technisch directeur, die zijn taken aan het einde van het seizoen volledig overdraagt aan Erik ten Hag, gevraagd naar zijn mening over Weghorst. “Of hij nou wel of niet komt, hij heeft overal goed gepresteerd”, begint Streuer.

“Het is een bijzondere speler, maar hij is wel een jongen met een winnaarsmentaliteit”, gaat de bestuurder verder. “Die zijn altijd goed in een team.” Als voorbeeld van een andere speler met die mentaliteit noemt hij Michal Sadílek, die tussen 2021 en 2025 122 keer in actie kwam voor FC Twente. “Winnaars moet je hebben en daar heb je er in Nederland te weinig van.”

Ramiz Zerrouki wordt genoemd als speler die ook in die categorie valt, maar heeft FC Twente verder te weinig winnaars? “Ik denk iedere club wel”, reageert Streuer, die de Bundesliga als voorbeeld neemt. “Laten we zeggen Dortmund of Frankfurt. Daar zijn zes of zeven spelers van de elf echte winnaars. Als je er hier drie hebt, dan moet je al tevreden zijn in Nederland. Dat is wel een verschil in mentaliteit.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
24
7
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44

Complete Stand

