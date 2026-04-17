FC Twente pikt brein achter bekersucces Go Ahead Eagles op

17 april 2026, 13:46
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Eric Weghorst keert vanaf volgend seizoen terug bij FC Twente, zo maakt de club vrijdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De keeperstrainer, die een goede staat van dienst heeft in de voetballerij, komt over van Go Ahead Eagles en wordt de opvolger van Rein Baart.

Tijmen van Wissing meldde onlangs al dat de keeperstrainer dicht bij een terugkeer naar De Grolsch Veste was. De overstap is nu dus wereldkundig gemaakt. De 59-jarige Oldenzaler was de afgelopen vier seizoenen actief bij Go Ahead Eagles, waar hij eerder al werkzaam was tussen 2009 en 2013.

Weghorst zal in Deventer mogelijk herinnerd worden aan de befaamde bidons van Jari De Busser. De Belgische doelman blonk de afgelopen jaren uit in penaltyseries in de beker, mede dankzij het speurwerk van keeperstrainer Weghorst. Hij pluisde in aanloop naar die duels namelijk uit in welke hoek spelers van tegenstanders hun strafschoppen namen. Mét succes. Zo won Go Ahead vorig jaar de bekerfinale na strafschoppen en ging het dit seizoen door na series tegen Roda JC en Heracles Almelo.

Toch ligt het hart van Weghorst bij Twente: “Het vervult mij met trots dat ik gevraagd ben om terug te komen. Ik heb in totaal zeventien jaar bij FC Twente gewerkt en dit voelt als thuiskomen. Ik ken de cultuur en ik weet welke passie er is bij FC Twente. De club heeft ambities en ik wil een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de keepers bij de club. Het geeft enorm veel energie om weer bij FC Twente aan de slag te gaan en om samen met de spelers en de staf onze doelen te bereiken”, zegt hij.

“Eric bewijst al jaren een uitstekende keeperstrainer te zijn. Hij heeft vele doelmannen ontdekt, met hen gewerkt en de meesten significant beter gemaakt. Bij Go Ahead Eagles zijn Jeffrey de Lange en recentelijk Jari De Busser daarvan goede voorbeelden. In zijn FC Twente-tijd heeft Joël Drommel van zijn aanwezigheid geprofiteerd”, zegt Erik ten Hag over de komst van Weghorst.

Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 59 jaar (30 nov. 1966)

