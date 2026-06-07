Nu vrijwel zeker is dat de wegen van Robin van Persie en Feyenoord gaan scheiden, wordt er volop gespeculeerd over de opvolger van de oud-topspits als hoofdtrainer van de Rotterdammers. Wie kan hem dan opvolgen? FCUpdate zet tien kandidaten op een rij.

Danny Buijs

Een eerste optie is Danny Buijs, momenteel coach van Fortuna Sittard. Sinds zijn komst op 1 juli 2023 is Fortuna echt uitgegroeid tot stabiele middenmoter. Zijn omgang met een moeilijke persoonlijkheid als Mohamed Ihattaren is daarbij een grote plus, beide heren hebben zelfs een goede relatie. Volgens het (voormalige) enfant terrible is Buijs klaar voor een stap naar een top drie-club in Nederland. Verder kent Buijs Varkenoord en De Kuip goed: hij doorliep in zijn jonge jaren de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde tussen 2006 en 2009 64 duels voor de club.

Dick Lukkien

Artikel gaat verder onder video

Dick Lukkien timmert als trainer al wat jaren aan de weg. Hij liet FC Emmen al twee keer promoveren naar de Eredivisie, in 2021/22 zelfs door kampioen te worden in de Keuken Kampioen Divisie. Bij FC Groningen nam hij het over toen de groen-witten net gedegradeerd waren naar het tweede niveau en ook die vereniging uit het noorden liet hij promoveren. Afgelopen seizoen gidste hij FC Groningen in de Eredivisie naar een negende plaats en deelname aan de play-offs voor een Conference League-ticket. In zijn nuchtere interviews komt Lukkien bovendien goed over.

© Imago

Jon Dahl Tomasson

Na een fraaie carrière die hem bij onder andere sc Heerenveen, Feyenoord en AC Milan bracht, stapte Jon Dahl Tomasson in 2011 in het trainersvak. Aanvankelijk als assistent van Excelsior, maar niet veel later werd hij er hoofdtrainer. In Kralingen deed hij het naar behoren, waarna hij werd opgepikt door Roda JC. De rood-zwarten stonden bij zijn aanstellen in de degradatiezone en kwamen daar onder de Deen niet uit. Hij werd ontslagen, was nog even assistent bij Vitesse en zocht zijn heil vervolgens in andere landen. Na avonturen bij Malmö en Blackburn werd Tomasson in 2024 aangesteld als coach van het Zweeds elftal. In een WK-kwalificatiegroep met Zwitserland, Kosovo en Slovenië eindigde Zweden als laatste: al voor het einde van de kwalificatieperiode had de nationale bond genoeg gezien en stuurde Tomasson de laan uit. Hij zit momenteel zonder club.

Paul Simonis

Paul Simonis maakte vooral vorig seizoen naam voor zichzelf. Na wat jaren in de jeugdopleiding van Sparta trainer te zijn geweest, deed hij ervaring op als assistent bij Go Ahead Eagles en sc Heerenveen. In 2024 mocht hij aan het grote werk proeven, toen hij de leiding kreeg over de eerste selectie van de Eagles. De oefenmeester uit Leidschendam-Voorburg leidde de ploeg uit Deventer naar een zevende plek en uiteindelijk via de play-offs naar Europees voetbal. Bovendien werd er attractief en fris voetbal gespeeld. Dit seizoen gaat het minder met Go Ahead, wat dan ook voor Simonis spreekt. De trainer ging zelfs een avontuur aan bij VfL Wolfsburg, maar die eindigde in een nachtmerrie: na tien wedstrijden en acht behaalde punten mocht Simonis al vertrekken. Hij leek op weg naar Sparta Rotterdam, maar die transfer ketste onlangs af.

Mark van Bommel

Het is al weer een tijdje geleden dat we Mark van Bommel voor het laatste langs de Nederlandse velden zagen staan. In 2018 en 2019 was de voormalige middenvelder trainer van PSV. Na een spannende titelrace met Ajax in 2018/2019, waarbij het kampioenschap uiteindelijk aan de Amsterdammers gelaten moest worden, gingen de resultaten het seizoen erna bergafwaarts. Hij werd ontslagen na een matige reeks en nam twee jaar later het roer over bij VfL Wolfsburg. Net als bij Simonis werd dat een kortstondige functieperiode. Bij Royal Antwerp deed hij het vervolgens wel weer uitstekend: daar pakte hij in twee seizoenen de titel, de beker en de super cup. Hij stopte in 2024 zelf bij de Belgische club en stond open voor een nieuw avontuur. Dat is er nog niet van gekomen.

© Imago

Dick Schreuder

Dick Schreuder heeft ondertussen een hoop ervaring opgedaan als assistent én als trainer. Na twee jaar als hoofdcoach van PEC Zwolle, liet hij ook het Spaanse CD Castellón zeer aanvallend voetballen. De ploeg promoveerde naar de La Liga 2.. Schreuder toonde afgelopen seizoen bij NEC andermaal uit bijzonder hout te zijn gesneden. De coach koos voor ongekend aanvallend voetbal en hechtte minder waarde aan goede defensieve statistieken. Dat ging bovendien gepaard met positieve resultaten: NEC eindigde afgelopen seizoen als derde in de Eredivisie en pakte daarmee een ticket voor de voorronde van de Champions League. In de Castellón-periode werd Schreuder door Aad de Mos regelmatig naar voren geschoven als goede optie voor Ajax en Feyenoord, maar dat kwam er niet van. Binnenkort zou dat alsnog kunnen gebeuren.

Pascal Jansen

Een andere ervaren oefenmeester die eventueel een optie is voor Feyenoord, is Pascal Jansen. Tussen 1993 en 2020 was hij in verschillende functies actief voor clubs als Haarlem, Vitesse, Sparta en PSV. Zijn periode bij AZ (2020-2024), waar hij voor het eerst hoofdtrainer was op het hoogste niveau, was vervolgens goed te noemen, totdat de klad er een beetje in kwam in zijn laatste seizoen. Hij besloot na een Alkmaars ontslag naar Ferencváros te vertrekken en kwam daar goed uit de verf. Zo goed zelfs, dat hij werd weggekocht door de City Football Group. Bij New York City timmert hij momenteel hard aan de weg. Het is wel de vraag of Jansen zijn huidige Amerikaanse avontuur wil opgeven voor het hoofdtrainerschap in De Kuip. Jansen werkte eerder bij AZ samen met Robert Eenhoorn, de huidige algemeen directeur van Feyenoord.

© Imago

Marino Pusic

In het tijdperk waarin Arne Slot eerste viool speelde in De Kuip, was Pusic zijn rechterhand. De huidige trainer van Liverpool was altijd heel positief over de Kroaat, die momenteel zijn eigen carrière najaagt. Nadat hij uit De Kuip vertrok werd hij trainer van Shakhtar Donetsk en later van Al-Jazira. Momenteel is hij nog altijd in Abu Dhabi. In de wandelgangen wordt er echter wel gesproken over het moeilijke karakter van de 54-jarige oefenmeester. Puur naar de resultaten kijkend, kan wel worden gesteld dat Pusic de nodige kwaliteiten met zich meebrengt. Zo werd hij in 2023/24 kampioen van Oekraïne. Zijn eerdere periode in De Kuip spreekt tevens ook voor hem.

Ivan Leko



Met de komst van Dévy Rigaux als nieuwe technisch directeur van Feyenoord, valt ook automatisch de naam van Ivan Leko. De Kroatische coach werd in december 2025 door Rigaux naar Club Brugge gehaald en gidste Blauw-Zwart afgelopen seizoen naar het landskampioenschap in de Belgische competitie. Leko werkte eerder als hoofdtrainer bij onder meer KAA Gent, Standard Luik en Antwerp FC. Een nadeel: hij heeft bij Club Brugge nog een contract tot de zomer van 2028.

Arne Slot

Slot lijkt de droomkandidaat te zijn voor Feyenoord. De 47-jarige trainer werkte van 2021 tot 2024 al bij Feyenoord en kende er grote successen. Slot leidde Feyenoord in 2023 naar de landstitel in de Eredivisie en won in 2024 het bekertoernooi met de Rotterdammers. Ook Europees boekte hij succes: Feyenoord bereikte in het seizoen 2021/22 de finale van de Conference League, die uiteindelijk verloren ging tegen AS Roma. Groot voordeel voor Feyenoord is dat Slot inmiddels clubloos is, nadat hij vorige week ontslagen werd bij Liverpool.