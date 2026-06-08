Optimistische Rafael van der Vaart voorspelt hoe ver Oranje komt op het WK

Met het WK 2026 voor de deur hebben Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Pierre van Hooijdonk en Imke Courtois hun verwachtingen uitgesproken over het Nederlands elftal. Hoewel de meningen verschillen, overheerst het optimisme rond de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

Van der Vaart is het meest uitgesproken over de kansen van Oranje in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De oud-international ziet Nederland zelfs de laatste vier bereiken. "Halve finales. Omdat we een goed team hebben. Als iedereen in vorm is, kunnen we van veel ploegen winnen", zegt hij op de website van de NOS.

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Ook Kieft verwacht dat Nederland ver kan komen, al wil hij eerst zien hoe de ploeg zich door de groepsfase heen slaat. Volgens hem zijn er nog voldoende vraagtekens rond de ideale samenstelling van het elftal. "Ik ben redelijk optimistisch. Maar het begint met de poule, hoe is daar het spel? Is het overtuigend? Kan bondscoach Ronald Koeman naar een vaste formatie toe?"

Daarbij wijst Kieft vooral naar de situatie voorin. "Ik denk dat we de poule wel doorkomen. Dat is het allerbelangrijkste. En Nederland heeft goede spelers. Maar ga je spelen met Memphis Depay of Donyell Malen in de spits? Of allebei? En hoe fit is Depay? Daar hangt het vanaf. Wereldkampioen worden is niet reëel. Maar een kwart- of halve finale is vaker gebeurd."

Waarschuwing voor Japan en Zweden

Waar sommigen wijzen op een relatief gunstige route voor Oranje, ziet Van Hooijdonk dat heel anders. De voormalig spits denkt dat Nederland direct voor een zware opdracht staat. "Er wordt gezegd dat we aan de makkelijke kant van het schema zitten, maar de poule van Nederland is een van de sterkste van het toernooi."

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Vooral Japan en Zweden maken volgens hem indruk. "Zweden heeft zich met moeite gekwalificeerd, maar die hebben erg goede spitsen met Alexander Isak en Viktor Gyökeres. En Japan, mensen kennen die ploeg hier niet zo. Maar dat zijn echt sterke teams. Om te winnen moet je zelf ook gelijk goed zijn."

Mocht Nederland de groepsfase overleven, dan wacht mogelijk direct een loodzwaar vervolg. "Tunesië heb ik geen goed beeld bij. Maar als je doorgaat, moet je waarschijnlijk tegen Brazilië of Marokko. Succes! Misschien loopt het totaal anders, maar als dit de route is, dan is het gewoon ontzettend lastig."

Oranje krijgt complimenten uit België

Courtois vergelijkt Oranje met haar eigen Belgische nationale ploeg en komt daarbij tot een duidelijke conclusie. Vooral achterin ziet zij Nederland beter voor de dag komen.

"Daar ogen jullie toch wel solide en zijn de keuzes iets meer vanzelfsprekend dan bij de Rode Duivels", zegt de analist. "Qua aanval hebben we hetzelfde probleem: is de topschutter fit genoeg? België zit alleszins in een van de makkelijkere poules, met Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Japan wordt geen lachertje."