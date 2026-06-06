Robin van Persie komt met emotionele onthulling over Shaqueel van Persie

Robin van Persie heeft zich tegenover Helden Magazine openhartig uitgelaten over de geboorte van zoon . De trainer van Feyenoord noemt de komst van zijn eerste kindje ‘het keerpunt in zijn leven’.

Op 16 november 2006 werd Shaqueel van Persie geboren. Vader Robin speelde destijds voor Arsenal, maar kan dat moment zich nog goed herinneren: “De geboorte van Shaqueel was een keerpunt in mijn leven”, vertelt hij openhartig. “Het vaderschap maakte mij een beter en leuker mens. Ik kreeg meer rust in mijn lijf en kwam meer in balans”, gaat The Flying Dutchman verder.

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Van Persie noemt zichzelf in die periode ‘heel onrustig’. “Ik wilde heel veel: doorbreken bij Arsenal, in Oranje vaste waarde worden. Toen ik vader werd, werd ik rustiger in mijn hoofd, waardoor ik beter ging trainen en spelen.” De oefenmeester van Feyenoord noemt de geboorte van zijn zoon ‘geweldig voor zijn carrière’.

Robin van Persie zag zijn zoon Shaqueel dit jaar doorbreken in de hoofdmacht van Feyenoord. Aan het begin van het seizoen haalde de trainer hem bij de selectie. Al snel betaalde Shaqueel het vertrouwen uit met twee wonderschone doelpunten tegen Sparta. Helaas raakte het talent vervolgens zwaar geblesseerd, waardoor hij bijna het hele seizoen moest missen.