Jaap Stam ziet maar één mogelijke uitkomst van evaluatie Van Persie bij Feyenoord

Jaap Stam verwacht dat Robin van Persie ook komend seizoen als hoofdtrainer op de bank zit bij Feyenoord. De nieuwe directeuren Robert Eenhoorn en Dévy Rigaux kondigden bij hun presentatie aan de positie van de oud-international eerst te gaan evalueren. In een interview met FCUpdate zegt Stam dat hij in feite maar één mogelijke uitkomst van de analyse ziet.

Van Persie begon veelbelovend aan zijn eerste volledige seizoen in De Kuip. Hoewel Feyenoord in de voorrondes van de Champions League sneuvelde tegen zijn vroegere werkgever Fenerbahçe, deed de competitiestart 25 punten uit de eerste negen wedstrijden vermoeden dat de club zou gaan meestrijden om de landstitel. Na de verloren topper tegen PSV in De Kuip (2-3) kwam de klad er echter gigantisch in. Omdat de concurrentie echter ook voortdurend punten morste, wist Feyenoord de cruciale tweede plaats - en daarmee een startbewijs voor de Champions League - echter tóch vast te houden.

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Dennis te Kloese kondigde eind april aan na bijna vijf jaar te gaan vertrekken bij Feyenoord. De bestuurder combineerde de afgelopen jaren de functies van algemeen én technisch directeur in De Kuip. Inmiddels heeft Feyenoord met Eenhoorn (als algemeen directeur) en Rigaux (als technisch directeur) twee opvolgers gevonden. Bij hun presentatie, begin deze week, kon Rigaux nog niet garanderen dat Van Persie mag aanblijven. "Wij gaan nog een analyse maken van afgelopen seizoen, daarna gaan we pas beslissingen nemen", sprak de Belg toen.

'Ik heb niet het gevoel dat ze gaan beslissen om Robin weg te sturen'

"Ik kan me voorstellen dat je als nieuwe directeur denkt: we moeten zelf wel een beeld krijgen wat er de afgelopen jaren is gebeurd binnen de club", zegt Stam, zelf in 2019 enkele maanden hoofdtrainer van Feyenoord, in gesprek met deze site. "Hoe er gewerkt is, met welke mensen. Dus het is vrij logisch dat hij dat ook zegt, dat kan ik goed begrijpen. Maar ik heb niet het gevoel dat ze daaruit gaan beslissen dat ze Robin van Persie weg gaan sturen. Dat geloof ik niet."

"Robin zit daar, die heeft het denk ik relatief goed gedaan door tweede te worden achter PSV", stelt Stam vervolgens. "Die zijn gewoon een aantal stappen verder in de ontwikkeling. Dat moet bij Feyenoord ook meer gaan groeien. Ze hebben Dick Advocaat ernaast gezet bij Robin. Of dat nodig is, dat weet ik niet. Maar goed, die beslissing is genomen. Je leest dat het voor Robin wel belangrijk is geweest, hij vindt het ook prettig. Als zij op die manier door kunnen gaan werken, dan zie ik niet in dat ze zeggen dat er een andere trainer moet komen."

'Iedereen wil een beetje zijn eigen stempel zetten'

"Het is altijd lastig als je daar komt, als nieuwe directeur", weet Stam. "Kijk: iedereen wil ook een beetje zijn eigen stempel zetten. Iedereen wil het praatje zo mooi mogelijk houden voor zichzelf, door te zeggen: vanuit onze rol moeten we dat eerst gaan doen, zonder dat je automatisch zegt dat ze doorgaan zoals het geweest is. Ze zullen straks waarschijnlijk naar buiten komen en zeggen: we hebben intern goed onderzoek gedaan, goede gesprekken gehad met de trainer en de mensen daaromheen. Dat was allemaal hartstikke positief, dus we gaan op deze voet verder. Daar zal het denk ik op uitkomen."

"Als Robin ontslagen zou worden, dan zou het wel verrassend zijn", zegt Stam dan ook. "Dat zie je minder aankomen dan wat er met Arne Slot gebeurd is, denk ik. Ja, de achterban is negatief, maar wat hadden ze dit seizoen van Feyenoord verwacht, dan?"