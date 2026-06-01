Rigaux direct gevraagd: ‘Is Van Persie volgend jaar trainer van Feyenoord?’

Dévy Rigaux heeft op zijn eerste persconferentie als technisch directeur van Feyenoord heel direct de vraag gekregen of Robin van Persie volgend seizoen nog trainer is in De Kuip. De bestuurder geeft aan hier geen keiharde uitspraken over te gaan doen, omdat het tijd kost voor hem en Robert Eenhoorn om een helder beeld te krijgen van het afgelopen seizoen.

Rigaux is maandag begonnen als technisch directeur in De Kuip. Op zijn persconferentie wordt de oefenmeester gevraagd naar Van Persie, met wie hij afgelopen week een kennismakingsgesprek heeft gehad. Daarin hebben ze het afgelopen seizoen nog niet besproken, zo geeft de Belg aan. “Is het voor jou klip en klaar dat Van Persie volgend jaar hoofdtrainer is of wordt daar nog over vergaderd?”, vraagt Sinclair Bischop van ESPN Rigaux heel direct.

“Wij gaan nog een analyse maken van afgelopen seizoen, daarna gaan we pas beslissingen nemen”, antwoordt de kersverse directeur. “We moeten eerst alles helder krijgen, voordat we overgaan op het nemen van besluiten.” Bischop merkt op dat Rigaux geen duidelijk antwoord geeft, terwijl de voorbereiding al over enkele weken gaat beginnen. “Als wij beweren dat we weten wat zich hier heeft afgespeeld de afgelopen twaalf maanden, is dat niet logisch. We hebben eerst tijd nodig om mensen te spreken. Het is logisch dat wij de tijd nemen om die analyse grondig te maken. Anders neem je een besluit zonder dat je goed wist wat zich heeft afgespeeld.”

Wanneer Rigaux een beslissing over Van Persie verwacht, durft hij nog niet te zeggen. “Ik begrijp dat jullie graag zicht hebben op een timing”, antwoordt de directeur. “Het is niet zo dat wij ons een timing hebben opgelegd. Wij doen er elke dag alles aan om een helder beeld te krijgen van wat zich heeft afgespeeld en waar we met Feyenoord naartoe willen. Als dat voor ons duidelijk is, zullen wij natuurlijk handelen. Maar eerst gaan we zorgen dat alles duidelijk is.”

Zorgvuldig op de transfermarkt

Ook op de transfermarkt is Rigaux niet van plan om overhaaste beslissingen te nemen. “Het kan zo zijn dat er zich een kans voordat in de markt, maar we willen analytisch te werk gaan”, legt de Belg uit. “Het is een voordeel dat het ticket voor de hoofdfase van de Champions League al binnen is. Het is niet optimaal, nee. Maar we doen er alles aan om het zo optimaal mogelijk te doen.” Rigaux benadrukt vertrouwen te hebben in de basis die is gelegd bij Feyenoord. “We gaan een zo competitief mogelijke selectie samenstellen die op drie fronten kan meestrijden”, belooft hij.