Ooggetuige onthult schokkende details over crash Raheem Sterling

Een ooggetuige heeft in gesprek met The Sun meer details gedeeld over de crash van met zijn Lamborghini. De motorrijder vertelt dat de auto van de buitenspeler van Feyenoord meer dan een meter de lucht in vloog toen hij de vangrail raakte en meerdere bestuurders hem moesten ontwijken.

Sterling zou donderdagochtend om 9.00 uur 's ochtends staande gehouden zijn op de M3, ter hoogte van Hampshire. Nadat hij met zijn Lamborghini betrokken was geraakt bij een eenzijdig ongeval, waarbij hij de vangrail raakte, besloot de politie hem in te rekenen. De buitenspeler wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs, gevaarlijk rijgedrag, het in bezit hebben van een drug in de klasse-C en het weigeren van het afleggen van een ademtest.

Artikel gaat verder onder video

Een ooggetuige heeft in gesprek met The Sun meer details gedeeld over de crash van de voormalig wereldster. “Toen ik de M3 opreed, zag ik een Lamborghini slingeren”, vertelt de motorrijder aan de boulevardkrant. “Hij slingerde de linkervluchtstrook op en botste daar al bijna tegen de vangrail. Ik had door dat er iets aan de hand was met de bestuurder.” De getuige probeerde Sterling te waarschuwen door naast hem te gaan rijden en te toeteren, maar de buitenspeler reageerde hier niet op. “Toen ik naar hem keek, dacht ik dat hij dat niet eens kon horen.”

De motorrijder besloot Sterling te passeren, waarna de Engelsman nog meer slingerde. “Even later vloog hij weer met hoge snelheid voorbij, aan de verkeerde kant van de weg”, gaat de bestuurder verder. “Vier of vijf auto's moesten aan de kant om hem te ontwijken. Ik bleef hem via mijn spiegels in de gaten houden, want het was onvermijdelijk dat hij zou crashen.” De ooggetuige geeft aan dat Sterling bijna bij hem achterop reed toen hij zijn snelheid minderde. “Hij sneed me af en reed vervolgens met de linkervoorkant van zijn auto de vangrail in. De Lamborghini vloog meer dan een meter de lucht in.”

De motorrijder belde vervolgens de politie en kreeg te horen dat hij niet hoefde te stoppen omdat de hulpdiensten al in de buurt waren. Pas later kwam hij erachter dat Sterling achter het stuur van de gecrashte sportwagen zat. “Ik was geschokt. Ik kon het niet geloven”, aldus de getuige, die de roekeloosheid van de aanvaller benadrukt: “Het was ook nog eens erg druk op de weg. Het was vakantie en veel mensen waren op pad om van het weer te genieten.”