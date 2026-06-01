Groep C ademt nostalgie: Oude bekenden en een WK-sprookje

De recordkampioen Brazilië reist met hoge verwachtingen af naar Noord-Amerika. In Groep C zal de ploeg van Carlo Ancelotti dan wel eerst moeten afrekenen met Marokko, Schotland en de WK-verrassing Haïti. FCUpdate neemt alle WK-poules onder de loep en vandaag is het de beurt aan Groep C.

Normaal gesproken zijn de krachtsverhoudingen in een WK-poule redelijk in te schatten, maar Groep C belooft een zware strijd te worden. Brazilië en Marokko lijken op papier de favorieten voor de eerste twee plekken, maar het taaie Schotland beschikt over veel spelers uit de Engelse Premier League. Voor het kleine Haïti lijkt de strijd om de volgende ronde een heel moeilijke opgave, al hoopt het land stiekem op een megastunt.

De groep begint op 14 juni om 00.00 uur, en dat gebeurt direct met een kraker: Brazilië tegen Marokko. De geschiedenis tussen deze twee landen is spannend. De ploegen stonden driemaal eerder tegenover elkaar, waarbij de meest recente ontmoeting in 2023 een 2-1 overwinning opleverde voor Marokko. Tijdens het WK in 1998 was Brazilië nog met 3-0 te sterk, nadat het een jaar eerder een oefenduel met 2-0 had gewonnen.

Om 03.00 uur in de nacht, is het de beurt aan de andere landen in deze groep: Haïti en Schotland. Voor Haïti is het een klein wonder dat het na 52 jaar weer actief is op een WK, zeker omdat de selectie door onrust in niet in eigen land kon trainen. Met all-time topscorer Duckens Nazon hebben zij de rol van de grote underdog. Schotland keert na 28 jaar afwezigheid terug en zal met sterkhouders als Andy Robertson en Scott McTominay direct moeten winnen om kans te maken op de volgende ronde.

De tweede speeldag in Groep C begint op 20 juni om 00.00 uur met een duel historie: Schotland tegen Marokko. Wie goed naar de poule kijkt, voelt de sfeer van het WK 1998. Ook toen zaten Schotland, Marokko en Brazilië bij elkaar. De Schotten hebben nog een flinke rekening openstaan met de Noord-Afrikanen. Hun enige eerdere ontmoeting vond plaats in die groepsfase in Frankrijk, toen Schotland met 3-0 hard onderuitging en werd uitgeschakeld.

Om 02.30 uur, treed Brazilië aan tegen Haïti. Als er één ploeg is die weet hoe zwaar het is om tegen Brazilië te spelen, dan zijn het de Haïtianen wel. De drie ontmoetingen uit het verleden leverden telkens veel doelpunten op voor de Brazilianen. Het meest recente duel in 2016 eindigde in 7-1, terwijl eerdere oefenpotjes in 2004 en 1974 in 0-6 en 4-0 eindigden. Alles wijst dus op een makkelijke overwinning voor de Zuid-Amerikanen.

Beslissende ronde

Als de eerste twee speelrondes lopen zoals verwacht, staat er in de laatste wedstrijden voor alle teams gigantisch veel op het spel. Schotland - Brazilië en Marokko - Haïti worden zoals gebruikelijk tegelijkertijd gespeeld: op 25 juni om 00.00 uur. Het duel tussen Brazilië en Schotland zou zomaar een directe strijd om overleving kunnen worden. Brazilië hunkert immers al 24 jaar naar de wereldtitel en kán zich een vroege misstap simpelweg niet veroorloven.

Voor Marokko, dat beschikt over topspelers als Achraf Hakimi, Brahim Díaz en PSV-middenvelder Ismael Saibari, is het duel tegen Haïti de ideale kans om de groepswinst veilig te stellen. De Marokkanen lieten op het vorige WK in Qatar al zien hoe goed ze zijn en reizen met veel zelfvertrouwen af. Omdat op dit nieuwe WK ook de beste nummers drie doorgaan naar de knock-outfase.

14 juni – 00:00 uur: Brazilië – Marokko in New Jersey

14 juni – 03:00 uur: Haïti – Schotland in Foxborough

20 juni – 00:00 uur: Schotland – Marokko in Foxborough

20 juni – 02:30 uur: Brazilië – Haïti in Philadelphia

25 juni – 00:00 uur: Schotland – Brazilië in Miami

25 juni – 00:00 uur: Marokko – Haïti in Atlanta