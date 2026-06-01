‘Ajax grote kanshebber voor komst toptalent Barcelona’

Ajax is de grote favoriet om aan de haal te gaan met van FC Barcelona, zo meldt het Spaanse Sport. Het zou gaan om een huurdeal zonder optie tot koop. De Catalanen zijn niet bereid het toptalent definitief van de hand te doen.

Barcelona wil geld vrijmaken voor transfers en ruimte creëren in de selectie door twee spelers voor 30 juni van de hand te doen. Allereerst mag Marc Casadó vertrekken uit Camp Nou, terwijl ook Bardghji op de nominatie staat te vertrekken. Sport stelt dat het Zweedse talent naar verwachting op huurbasis weggaat bij Barcelona. Mocht het toch tot een definitieve transfer komen, wil de club hier alleen aan meewerken als er een terugkoopoptie wordt afgesproken. Dit lijkt voor Ajax echter geen optie te zijn.

De krant geeft aan dat Ajax ‘een goede kans’ maakt om Bardghji op huurbasis vast te leggen. De Catalanen willen dat het talent ervaring opdoet bij een club die Europees voetbal speelt of in LaLiga uitkomt. Verschillende clubs hebben al geïnformeerd naar de twintigjarige vleugelspeler, maar Ajax zou het hardst aandringen.

Volgens Sport is Jordi Cruijff al in Barcelona geweest om een transfer van Bardghji te bespreken. “Een definitieve transfer is uitgesloten, maar een huur zonder optie tot koop is mogelijk”, zo schrijft de krant. De Zweed zou in dat geval veel speeltijd worden beloofd in Amsterdam. Barcelona zou ervoor openstaan om Bardghji te verhuren aan Ajax, maar het is niet duidelijk of de speler hier zelf ook een voorstander van is. Andere geïnteresseerde clubs zijn onder meer AS Monaco, FC Porto, VfB Stuttgart en Olympique Marseille.