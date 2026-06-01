James Milner stopt met voetballen na recordaantal wedstrijden in de Premier League

1 juni 2026, 13:21
James Milner heeft definitief een punt achter zijn carrière gezet. De Engelse routinier zwaait af als de absolute recordhouder in de Premier League, waar de teller na 24 seizoenen is gestopt op 658 gespeelde wedstrijden. Daarmee laat de middenvelder een onuitwisbare indruk achter in de geschiedenisboeken van het Engelse topvoetbal.

De onvermoeibare speler kende een rijkgevulde carrière die in 2002 begon bij Leeds United, de club waar hij van kinds af aan supporter van was. Naast een korte verhuurperiode aan Swindon Town kwam de ex-international op het hoogste niveau uit voor Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool en tot slot Brighton & Hove Albion. Vooral in dienst van Manchester City en Liverpool reeg hij de prijzen aaneen. Zo kroonde hij zich in 2019 met Liverpool tot winnaar van de Champions League en schreef hij onder meer twee FA Cups en het WK voor clubs op zijn naam.

Via sociale media en de clubkanalen van Liverpool nam het Premier League-icoon uitgebreid de tijd om terug te blikken op zijn reis. "Na 24 seizoenen in de Premier League voelt dit als het juiste moment om een einde te maken aan mijn spelerscarrière", zo liet de veteraan weten. In een openhartige afscheidsbrief bedankte de hij iedereen die hem heeft gesteund, maar richtte de Engelsman zich ook tot de mensen die het hem moeilijk maakten. "En aan iedereen die me onderweg het leven zuur heeft gemaakt, ook bedankt. Jullie hebben allemaal je steentje bijgedragen aan een onvergetelijke reis en hebben me gevormd als speler en als persoon."

Eerder dit jaar bereikte de middenvelder van Brighton al een historische mijlpaal door het record van Gareth Barry uit de boeken te spelen. In februari loste hij zijn voormalige collega af als speler met de meeste optredens in de Premier League, toen de veertiger in de basis startte tijdens een uitwedstrijd tegen Brentford. Waar Barry in 2018 afklokte op 653 wedstrijden, wist Milner dat aantal in zijn laatste maanden als profvoetballer nog op te krikken naar 658 duels.

Niet alleen in clubverband, maar ook als international liet de recordhouder zijn sporen na. Tussen 2009 en 2016 verdedigde hij 61 keer de kleuren van de nationale ploeg. Zijn debuut voor Engeland vond in augustus 2009 plaats tijdens een interland tegen niemand minder dag het Nederlands elftal, waarna de controleur uiteindelijk op twee EK's en twee WK's in actie kwam. Met het beëindigen van zijn loopbaan verliest het voetbal een speler die in Engeland geroemd werd om zijn superconditie, werkethiek en het feit dat de alleskunner op vrijwel elke positie op het veld uit de voeten kon.

James Milner

James Milner
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 40 jaar (4 jan. 1986)
Positie: M (C), V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
20
1
2024/2025
Brighton
4
0
2023/2024
Brighton
15
0
2022/2023
Liverpool
31
0

