Nederlanders bij Liverpool bedanken Slot: 'Dat zullen we nooit vergeten'

heeft als eerste gereageerd op het vertrek van Arne Slot bij Liverpool. De aanvoerder van The Reds sprak via Instagram zijn waardering uit voor de Nederlandse trainer, die zaterdag zijn ontslag kreeg na een teleurstellend seizoen op Anfield. Ook en deelden hun dank richting Slot.

Het vertrek van Arne Slot kwam als een verrassing. De voormalig trainer van Feyenoord en AZ wist Liverpool in zijn eerste seizoen nog naar de Premier League-titel te leiden, maar dat succes werd dit seizoen niet herhaald. Ondanks een vijfde plaats in de competitie en kwalificatie voor de Champions League, vond de clubleiding dat er onvoldoende sportieve progressie was.

Van Dijk benadrukte vooral de bijzondere momenten die Slot in korte tijd wist te realiseren in Liverpool. “We zullen nooit vergeten dat we de Premier League hebben gewonnen in ons eerste seizoen samen”, schreef de verdediger. “Bedankt trainer, ik wens jou en je familie het allerbeste.”

Ook Gravenberch stond stil bij het kampioenschap en de rol van Slot daarin. De middenvelder, die onder de trainer een belangrijke rol kreeg, noemde het winnen van de titel een moment dat hem altijd zal bijblijven. “Bedankt voor alles, trainer. Samen de Premier League-trofee omhooghouden was een ongelooflijke prestatie en een moment dat ik nooit zal vergeten. Ik wens je het allerbeste voor de toekomst.”

Frimpong, die pas recent de overstap naar Liverpool maakte, hield het kort maar duidelijk. “Bedankt voor alles, trainer. Het allerbeste voor de toekomst!”, liet de vleugelverdediger weten via zijn sociale kanalen.

Slot zelf reageerde eerder al op zijn vertrek en sprak van een intens en succesvol eerste jaar, waarin het winnen van de landstitel het absolute hoogtepunt was. De Nederlander werd in Engeland geroemd om zijn directe impact, maar kon in zijn tweede seizoen niet dezelfde lijn doortrekken, wat uiteindelijk leidde tot zijn ontslag.

