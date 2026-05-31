Oranje-opponent Japan wint dankzij late treffer Ogawa

31 mei 2026, 14:34
Koki Ogawa, Japan
Foto: © Imago
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Japan heeft in aanloop naar het WK een nipte overwinning geboekt op IJsland. De ploeg van bondscoach Hajime Moriyasu won zondag met 1-0 dankzij een late treffer van NEC-spits Koki Ogawa.

De Japanners hadden het grootste deel van de wedstrijd het initiatief en creëerden de meeste kansen, maar lang bleef een doelpunt uit. Uiteindelijk was het invaller Koki Ogawa die in de 87e minuut het verschil maakte. De spits van NEC knikte een voorzet knap binnen en bezorgde zijn land daarmee de overwinning. Voor Ogawa betekende het alweer zijn elfde doelpunt in vijftien interlands.

Bij Japan verschenen meerdere spelers uit de Eredivisie aan de aftrap. Feyenoord-spits Ayase Ueda begon in de basis, net als Ko Itakura en Takehiro Tomiyasu van Ajax. In de tweede helft kwamen ook Koki Ogawa van NEC en Tsuyoshi Watanabe van Feyenoord binnen de lijnen.

Ook aan de kant van IJsland waren de nodige Eredivisie-spelers actief. FC Twente-middenvelder Kristian Hlynsson en Brynjólfur Willumsson verschenen aan de aftrap. Hlynsson kreeg na een half uur spelen een gele kaart. Later in de wedstrijd maakten ook Go Ahead Eagles-aanvaller Willum Willumsson en Stefan Sigurdarson hun opwachting.

Voor Oranje vormt de oefenwedstrijd een interessant meetmoment. Japan is namelijk de eerste tegenstander van het Nederlands elftal tijdens het WK.

Koki Ogawa

Koki Ogawa
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 28 jaar (8 aug. 1997)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
26
8
2025/2026
NEC
0
0
2024/2025
NEC
24
7
2024
NEC
0
0

Meer info

