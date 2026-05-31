Groep A: Gastland Mexico favoriet, maar iedereen maakt kans

Het WK 2026 staat voor de deur. Nadat FCUpdate de afgelopen maanden iedere deelnemer heeft uitgelicht, nemen we nu iedere poule onder de loep. Wat valt te verwachten? Vandaag is het de beurt aan Groep A, met onder meer gastland Mexico.

De meeste wedstrijden op het WK worden gespeeld in de Verenigde Staten, maar het toernooi begint in Mexico. Op 11 juni om 21.00 uur is het zover: dan treffen Mexico en Zuid-Afrika elkaar in Mexico-Stad. Zeven uur later wacht het andere groepsduel tussen Zuid-Korea en Tsjechië in Guadalajara.

Artikel gaat verder onder video

Op papier lijkt Mexico de favoriet in de poule, maar het is een poule waarin de verhoudingen dicht bij elkaar liggen. Met het nieuwe WK-format, waarbij ook de beste nummers drie uitzicht hebben op een plek in de knock-outfase, mag iedere ploeg realistisch hopen op overwintering.

Mexico en Zuid-Korea met bekende namen

Mexico begint aan zijn achttiende WK-deelname en speelt alle groepswedstrijden in eigen land. Dat brengt voordelen met zich mee, maar ook de nodige verwachtingen. De Mexicanen bereikten in hun geschiedenis tweemaal de kwartfinales, beide keren op eigen bodem (1970 en 1986), maar kwamen sindsdien nooit verder dan de achtste finales. Bondscoach Javier Aguirre beschikt over een ervaren selectie met onder anderen Edson Álvarez, Hirving Lozano, Raúl Jiménez en Santiago Giménez. Daarnaast wordt veel verwacht van toptalent Gilberto Mora.

Zuid-Korea geldt als de meest constante WK-deelnemer van deze groep. De Aziatische grootmacht verschijnt voor de twaalfde keer op een WK en is sinds 1986 onafgebroken aanwezig. De ploeg van bondscoach Hong Myung-bo bereikte in 2022 nog de achtste finales en beschikt met Son Heung-min, Lee Kang-in, Hwang In-beom en Kim Min-jae over spelers die actief zijn of waren op hoog niveau. Zuid-Korea combineert ervaring met internationale kwaliteit en behoort daarom tot de voornaamste kandidaten voor een plek in de knock-outfase.

Zuid-Afrika terug, Tsjechië na twintig jaar weer op het podium

Voor Zuid-Afrika betekent het WK een terugkeer na zestien jaar afwezigheid. Onder leiding van de Belgische bondscoach Hugo Broos maakte Bafana Bafana de afgelopen jaren duidelijke stappen, met als hoogtepunten de WK-kwalificatie en de derde plaats op de Afrika Cup van 2023. De kracht van Zuid-Afrika ligt vooral in het collectief. Ronwen Williams is als keeper een van de leiders en de meest ervaren international, terwijl spelers als Teboho Mokoena en Thalente Mbatha een belangrijke rol vervullen. De Zuid-Afrikanen bereikten bij eerdere WK-deelnames nooit de knock-outfase.

Tsjechië keert zelfs voor het eerst sinds 2006 terug op een WK. De Tsjechen plaatsten zich via de play-offs en hopen hun rentree direct van een vervolg te voorzien. Patrik Schick is de absolute blikvanger in de selectie, terwijl Tomás Soucek en doelman Matej Kovár eveneens belangrijke schakels zijn. Hoewel Tsjechië niet tot de favorieten behoort, beschikt het wel over voldoende kwaliteit om punten af te snoepen van de concurrentie.

Programma Groep A

11 juni - 21:00 uur: Mexico - Zuid-Afrika in Mexico-Stad

12 juni - 04:00 uur: Zuid-Korea - Tsjechië in Guadalajara

18 juni - 18:00 uur: Tsjechië - Zuid-Afrika in Atlanta

19 juni - 03:00 uur: Mexico - Zuid-Korea in Guadalajara

25 juni - 03:00 uur: Tsjechië - Mexico in Mexico-Stad

25 juni - 03:00 uur: Zuid-Afrika - Zuid-Korea in Monterrey

De blik zal in eerste instantie vooral gericht zijn op Mexico, dat als gastland direct het toernooi opent. Toch lijkt vooral het duel tussen Mexico en Zuid-Korea op 18 juni bepalend te kunnen worden voor de groepswinst. Tegelijkertijd mogen Zuid-Afrika en Tsjechië hopen dat een sterke start voldoende is om mee te doen in de strijd om de eerste drie plaatsen.