Joël Drommel komt met slechte boodschap voor Feyenoord: 'Als ik mag dromen...'

De kans dat volgend seizoen onder de lat staat bij PSV of Feyenoord lijkt klein. De doelman van PSV, die het afgelopen seizoen werd verhuurd aan Sparta Rotterdam, laat doorschemeren dat zijn toekomst mogelijk buiten Nederland ligt.

Eerder dit weekend werd al duidelijk dat Feyenoord de situatie van de 29-jarige keeper met bovengemiddelde interesse volgt, zo meldde ESPN. De Rotterdammers zouden mogelijk rekening moeten houden met een vertrek van Timon Wellenreuther, waardoor er in De Kuip wordt gekeken naar alternatieven.

Drommel zelf kijkt met een positief gevoel terug op zijn seizoen in Rotterdam. De doelman kende een wisselend begin, maar groeide uiteindelijk uit tot een van de uitblinkers bij Sparta. “Je kunt wel zeggen dat ik dit seizoen veel punten heb gepakt voor de club,” zegt hij in het Algemeen Dagblad.

Na een lastige start wist de doelman zich te herpakken en hield hij meerdere keren zijn doel schoon. “Misschien had het zo moeten zijn. Even diep in de kuil belanden en daarna langzaam met de ladder omhoogklimmen,” aldus Drommel.

De doelman benadrukt dat hij zich niet te veel laat beïnvloeden door buitenstaanders. “Je moet je nooit gek laten maken door wat mensen over je schrijven. Luister naar de mensen die dicht bij je staan,” stelt hij.

Over zijn toekomst is Drommel realistisch. De kans dat hij eerste keeper wordt bij PSV noemt hij klein, al sluit hij een terugkeer niet direct uit. “Als er tot die tijd niets op mijn pad komt, meld ik me gewoon in Eindhoven,” zegt hij.

Toch kijkt de sluitpost ook nadrukkelijk verder. Een avontuur in het buitenland spreekt hem aan. “Als je mag dromen, dan natuurlijk Spanje, Italië, Engeland of Duitsland. Ik hoop dat er een mooie club komt waar ik dit niveau kan voortzetten.”