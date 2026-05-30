‘Salah onderneemt direct actie na ontslag Slot bij Liverpool’

staat er na het vertrek van Arne Slot voor open om terug te keren bij Liverpool, zo weet het doorgaans goed ingevoerde Indykaila. De Egyptenaar lag afgelopen seizoen meermaals in de clinch met zijn trainer en nam al afscheid van de club, maar denkt er dus serieus over na om terug te keren.

Liverpool nam zaterdagmiddag na twee seizoenen afscheid van Slot. De Nederlander wist in zijn eerste jaar landskampioen te worden, maar afgelopen seizoen verliep moeizaam. Na een evaluatie heeft de clubleiding de conclusie getrokken dat de club behoefte had aan verandering om weer mee te doen om de titel. Zodoende werd besloten om niet verder te gaan met Slot.

Volgens Indykaila heeft Salah direct na het ontslag van Slot een spoedoverleg met zijn zaakwaarnemer ingelast. De Egyptenaar nam afgelopen weekend na negen seizoenen afscheid van Liverpool. Gedurende het seizoen kreeg hij het aan de stok met Slot, terwijl hij de Nederlander twee weken geleden nog in twijfel trok via social media.

Het vertrek van de trainer heeft er echter voor gezorgd dat de buitenspeler openstaat voor een terugkeer naar Liverpool. Als de clubleiding hem benadert, zou de Egyptenaar graag terug willen keren. Indykaila stelt wel dat het nog maar de vraag is of The Reds toehappen, maar benadrukt ook dat Salah met de juiste speelwijze zeker nog van waarde kan zijn voor Liverpool.