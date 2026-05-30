Live voetbal

‘Salah onderneemt direct actie na ontslag Slot bij Liverpool’

30 mei 2026, 16:29
Mohamed Salah
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Mohamed Salah staat er na het vertrek van Arne Slot voor open om terug te keren bij Liverpool, zo weet het doorgaans goed ingevoerde Indykaila. De Egyptenaar lag afgelopen seizoen meermaals in de clinch met zijn trainer en nam al afscheid van de club, maar denkt er dus serieus over na om terug te keren.

Liverpool nam zaterdagmiddag na twee seizoenen afscheid van Slot. De Nederlander wist in zijn eerste jaar landskampioen te worden, maar afgelopen seizoen verliep moeizaam. Na een evaluatie heeft de clubleiding de conclusie getrokken dat de club behoefte had aan verandering om weer mee te doen om de titel. Zodoende werd besloten om niet verder te gaan met Slot.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Indykaila heeft Salah direct na het ontslag van Slot een spoedoverleg met zijn zaakwaarnemer ingelast. De Egyptenaar nam afgelopen weekend na negen seizoenen afscheid van Liverpool. Gedurende het seizoen kreeg hij het aan de stok met Slot, terwijl hij de Nederlander twee weken geleden nog in twijfel trok via social media.

Het vertrek van de trainer heeft er echter voor gezorgd dat de buitenspeler openstaat voor een terugkeer naar Liverpool. Als de clubleiding hem benadert, zou de Egyptenaar graag terug willen keren. Indykaila stelt wel dat het nog maar de vraag is of The Reds toehappen, maar benadrukt ook dat Salah met de juiste speelwijze zeker nog van waarde kan zijn voor Liverpool.

➡️ Meer Liverpool nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Arne Slot

Transfervrij vertrek bij Liverpool: Arne Slot ziet derde sterkhouder wegvallen

  • Gisteren, 09:45
  • Gisteren, 09:45
  • 2
Jeremie Frimpong Ronald Koeman

Pijnlijke beelden: Oranje-afvaller was twee dagen geleden volledig overtuigd van WK-plek

  • wo 27 mei, 20:00
  • 27 mei 20:00
  • 2
Arne Slot

Schok voor Arne Slot: 94 procent keert zich tegen de trainer

  • di 19 mei, 10:10
  • 19 mei 10:10
  • 1
1 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
319 Reacties
686 Dagen lid
709 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Liverpool moet Salah niet terughalen. Zijn oude niveau zal hij nooit meer halen, maar dat die twee elkaar niet lagen is het ook duidelijk.

21
952 Reacties
205 Dagen lid
2.684 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het managen van zulke ego’s is een vak apart. Succes ermee Liverpool.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
319 Reacties
686 Dagen lid
709 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Liverpool moet Salah niet terughalen. Zijn oude niveau zal hij nooit meer halen, maar dat die twee elkaar niet lagen is het ook duidelijk.

21
952 Reacties
205 Dagen lid
2.684 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het managen van zulke ego’s is een vak apart. Succes ermee Liverpool.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mohamed Salah

Mohamed Salah
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 33 jaar (15 jun. 1992)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
27
7
2024/2025
Liverpool
38
29
2023/2024
Liverpool
32
18
2022/2023
Liverpool
38
19

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
3
Man Utd
38
19
71
4
Aston Villa
38
7
65
5
Liverpool
38
10
60
6
Bournemouth
38
4
57
7
Sunderland
38
-6
54

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws