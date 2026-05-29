Transfervrij vertrek bij Liverpool: Arne Slot ziet derde sterkhouder wegvallen

vertrekt na dit seizoen definitief transfervrij bij Liverpool. Diverse Britse media, waaronder The Daily Mail en Sky Sports, melden dat de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis zijn stukgelopen. Volgens The Daily Mail is het naderende vertrek van de verdediger een harde klap voor de ploeg van Arne Slot. De krant omschrijft de situatie als een "huge blow".

Het contract van de Frans international op Anfield loopt aan het einde van juni af. In april sprak hij nog de verwachting uit dat hij ook na de zomer deel zou uitmaken van de selectie, waarbij hij destijds aangaf dat er "een grote kans is" dat hij zou blijven. In de laatste week van mei is echter gebleken dat beide partijen geen overeenstemming konden bereiken over de financiële voorwaarden. Ondanks een verbeterde aanbieding van de clubleiding vormden tekengelden en makelaarsvergoedingen een onoverbrugbaar obstakel.

Verschillende topclubs houden de situatie van de transfervrije centrumverdediger nauwlettend in de gaten. Volgens Britse media heeft Chelsea eerder deze week al een officiële navraag gedaan naar de beschikbaarheid van de speler van The Reds. Lange tijd werd Real Madrid in het geruchtencircuit genoemd als de favoriete bestemming, maar de interesse vanuit de Spaanse hoofdstad is inmiddels bekoeld. De Koninklijke zou aarzelen vanwege zijn wisselvallige vorm in het afgelopen seizoen en zijn forse salariseisen.

Het vertrek van Konaté past in een bredere leegloop bij de grootmacht uit de Premier League. Liverpool raakt deze zomer ook Mohamed Salah en Andy Robertson kwijt. Van dat duo was al langer bekend dat zij transfervrij de deur achter zich dicht zouden trekken. Salah speelde onlangs zijn laatste wedstrijd tegen Brentford en wordt sterk in verband gebracht met een overstap naar de Saudi Pro League of Juventus, terwijl Robertson op weg lijkt naar Tottenham Hotspur.