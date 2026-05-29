UEFA breekt met traditie en vervroegt aftrap van Champions League-finale

De finale van de Champions League tussen Arsenal en Paris Saint-Germain begint zaterdag voor het eerst al om 18.00 uur. Waar de eindstrijd van het miljardenbal normaal gesproken steevast om 21.00 uur werd afgetrapt, heeft de UEFA besloten om de wedstrijd drie uur naar voren te halen. De voetbalbond nam dit besluit afgelopen augustus al om de logistiek rondom het duel te optimaliseren en de algehele ervaring voor supporters te verbeteren.

De eindstrijd wordt afgewerkt in de Puskás Aréna in de Hongaarse hoofdstad. Het belooft een kraker te worden tussen twee ploegen in vorm. De Londenaren kroonden zich onlangs tot kampioen van de Premier League en staan onder leiding van manager Mikel Arteta voor hun tweede Champions League-finale ooit. Tegenstander Paris Saint-Germain treedt aan als de verdedigend kampioen, nadat het team van trainer Luis Enrique vorig jaar beslag legde op de beker met de grote oren.

De keuze om af te stappen van de traditionele avondwedstrijd heeft meerdere redenen. Volgens de UEFA maakt de vroege aftrap het voor meereizende fans aanzienlijk makkelijker om na het laatste fluitsignaal gebruik te maken van het openbaar vervoer. Daarnaast zorgt het tijdstip voor een positieve economische impuls voor de gaststad en bereikt de bond een breder publiek in oostelijke tijdzones. "Met deze verandering plaatsen we de beleving van de fans centraal in onze planning", legt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin uit. "De finale van de Champions League is het hoogtepunt van het voetbalseizoen en de nieuwe aanvangstijd maakt het nog toegankelijker, inclusiever en impactvoller voor iedereen die erbij betrokken is."

Ook vanuit de supportersverenigingen klinkt er lof voor de aanpassing. Ronan Evain, directeur van Football Supporters Europe, ziet grote voordelen voor de aanhang van zowel Arsenal als de Franse grootmacht. "Dit is een welkome stap voor de fans die de wedstrijden bezoeken en wij steunen dit van harte", aldus Evain. "Een eerdere aftrap maakt dagtrips haalbaarder, vermindert de reisstress en stelt fans in staat om van de wedstrijd te genieten zonder zich zorgen te hoeven maken over de logistiek 's avonds laat."