Arsenal pakt door en wil Premier League-ster van 92 miljoen euro inlijven

27 mei 2026, 20:24
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Arsenal legde vorige week beslag op de eerste Premier League-titel sinds 2004 en lijkt met het oog op volgend seizoen flink door te willen pakken. Engelse media melden woensdag namelijk dat de Londense grootmacht zijn zinnen heeft gezet op één van de grootste sterren uit de Engelse competitie.

De titelstrijd in de Premier League werd vorige week beslist in het voordeel van Arsenal. Het elftal van Mikel Arteta won zelf vorige week maandag op de voorlaatste speeldag van het seizoen van Burnley (1-0) en zag titelrivaal Manchester City een dag later gelijkspelen bij Bournemouth (1-1).

Arsenal won vervolgens op de slotdag van het seizoen met 1-2 bij Crystal Palace, terwijl Manchester City met 1-2 verloor van Aston Villa. Daardoor eindigden the Gunners de voetbaljaargang met een voorsprong van liefst zeven punten op de nummer twee.

Arsenal komt zaterdagavond nog in actie in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, maar de Londenaren hebben de blik reeds op volgend seizoen gericht. Diverse Engelse media weten woensdag namelijk te melden dat Morgan Rogers de eerste grote zomeraanwinst moet worden.

Rogers was afgelopen seizoen één van de grote smaakmakers in de Premier League. De aanvallende middenvelder annex linksbuiten van Aston Villa kwam in 37 competitiewedstrijden tot 10 doelpunten en 7 assists. Rogers, 23 jaar, eindigde met Aston Villa op een knappe vierde plaats in de Premier League en wist met de club uit Birmingham ook de Europa League te winnen.

De doorgaans goed ingevoerde transferjournalist Ben Jacobs meldt op X dat Arsenal een serieuze gegadigde is voor Rogers, die naar verluidt een prijskaartje van ruim 92 miljoen euro om zijn nek heeft hangen. Arsenal is echter niet de enige club met belangstelling voor de Engels international: ook PSG, Manchester United en Chelsea zouden geïnteresseerd zijn. “Een vertrek deze zomer is aannemelijk, gezien dit alle partijen goed zou uitkomen”, schrijft Jacobs.

Rogers zou bij Arsenal op het middenveld de concurrentie moeten aangaan met Martin Ødegaard en Eberechi Eze. Op de linksbuitenpositie heeft Arteta op dit moment de beschikking over Gabriel Martinelli en Leandro Trossard.

Morgan Rogers

Morgan Rogers
Aston Villa
Team: Aston Villa
Leeftijd: 23 jaar (26 jul. 2002)
Positie: AM (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Aston Villa
37
10
2024/2025
Aston Villa
37
8
2023/2024
Aston Villa
11
3
2023/2024
Middlesbrough
26
2

