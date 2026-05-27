Spaanse media verbijsterd door Oranje-selectie: ‘Hij was hét nieuwe gezicht van Nederland’

27 mei 2026, 20:32   Bijgewerkt: 21:12
Kees Smit en Virgil van Dijk bij het Nederlands elftal
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

De Spaanse sportkranten hebben met verbazing gereageerd op de definitieve WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. In Spanje begrijpt men niet waarom Kees Smit, 'het nieuwe gezicht van Oranje', niet meegaat naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico. 

"WK verrassing in Nederland", zo kopte AS na de bekendmaking van de 26-koppige Oranje-selectie. Het medium spot een aantal 'opvallende afwezigen', en wijst in eerste instantie naar Jeremie Frimpong en Stefan de Vrij.

De 'sprekende afwezige' is volgens hen toch echt Kees Smit. "Van de AZ-ster werd verwacht dat hij het nieuwe gezicht van Nederland zou worden tijdens zijn eerste WK na een geweldig seizoen in de Eredivisie, waarin hij een medaille won, maar zijn moment zal nog even op zich laten wachten", schrijft AS.

"Koeman kiest voor continuïteit binnen de kernselectie en stelt de generatiewissel uit tot het volgende toernooi. Het geval van Smit is opvallend. Hij was een revelatie bij AZ Alkmaar sinds vorig seizoen en iedereen ging ervan uit dat hij opgeroepen zou worden", vervolgt het medium, dat alsnog een transfer verwacht voor de middenvelder. 

Totale onzin in Spaanse media over Oranje-selectie

Toch blijkt AS niet helemaal op de hoogte van de situatie van de talentvolle Smit: "In Nederland wordt fel gereageerd op de keuze van de bondscoach, aangezien hij in de laatste selecties vrijwel altijd een vaste waarde was. Zijn debuut op een WK wordt daardoor voorlopig uitgesteld tot 2030, het WK in Spanje", stelt het. 

Smit is laatste jaren allesbehalve een vaste schakel in Oranje. Afgelopen interlandperiode maakte hij zijn debuut tegen Noorwegen, en daar bleef het tot dusverre bij. 

SPORT constateert dat Frimpong de opvallendste afwezige is. "De grootste verrassing is de afwezigheid van Jeremie Frimpong. De rechtsback van Liverpool leek op papier een vaste waarde, maar zal niet deelnemen aan het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daarentegen kiest Koeman wel voor spelers die niet in optimale fysieke conditie aan het toernooi beginnen, zoals Memphis Depay, Jurriën Timber en Justin Kluivert", aldus SPORT.

Ook zij zien dat Smit moet wachten op zijn eerste WK: "Zo vallen onder meer Kees Smit en Luciano Valente buiten de boot. Koeman kiest in sommige gevallen voor meer ervaren spelers zoals Marten de Roon, die de laatste interlands geen vaste basisspeler meer was."

DeTulpengeneraal
Rechtsback van Leverkusen? Gaat het allemaal goed daar?

Kicker
De rechtsback van Bayern Leverkusen is idd niet geselecteerd. Weet trouwens niet wie daar rechtsback is.

Rechtsback van Leverkusen? Gaat het allemaal goed daar?

Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: VM, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
26
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

Complete Stand

