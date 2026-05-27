Ronald Koeman denkt serieus na over verbod voor Oranje-selectie

Ronald Koeman overweegt serieus om de selectie van Oranje een verbod op social media op te leggen tijdens het WK, zo maakt hij duidelijk tijdens zijn persconferentie. Dit idee komt voort uit de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, waar spelers tijdens de play-offs van social media af gaan.

Koeman is tijdens het WK niet van plan om dingen te lezen die in de Nederlandse media over Oranje worden geschreven. “Het leidt alleen maar af”, geeft hij aan. De suggestie dat helemaal niks lezen ‘een beetje overdreven’ is, kan Koeman niets mee. “Dan moet ik onderscheid gaan maken tussen de één die misschien iets zinnigs zegt en de ander wat minder. Of naar oud-spelers luisteren.”

Perschef Samuël Sanches vertelde Koeman onlangs over de werkwijze in de NBA. “Zodra basketballers daar in de play-offs komen, gaan ze van social media af”, legt de bondscoach uit. Raadt hij dat zijn spelers ook aan? “Misschien, maar dat zal heel moeilijk zijn”, hint Koeman naar een mogelijk verbod op social media bij Oranje tijdens het WK. “Dat heeft ermee te maken dat je in een bubbel zit. Je bent volledig bezig met de prestatie en alles wat van buitenaf komt, leidt af en kost energie.”

Koeman benadrukt dat hij niet vindt dat er alleen maar onzin verschijnt in de media. “Absoluut niet. Soms wel, maar er zijn ook heel veel goede ideeën en mensen die op een goede manier ernaar kijken en een stuk positiever dan anderen zijn.” Koeman slaakt dan een diepe zucht. “Het leidt af en kost alleen maar energie.”