Live voetbal

'Lolbroek' van Oranje plaatst direct Instagram-post na bekendmaking selectie

27 mei 2026, 15:02
Het Nederlands elftal in 2023
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Marten de Roon heeft via Instagram direct gereageerd op zijn plek in de WK-selectie van het Nederlands elftal. De middenvelder staat bekend om zijn humoristische posts op sociale media en grijpt nu ook zijn kans.

De Roon deelt een afbeelding van een vlucht van Amsterdam naar Dallas op 11 juni. "Weet iemand of je een zitplek in de Oranjebus kosteloos kan annuleren?", schrijft hij erbij. De Roon was dus van plan om het WK tussen de fans te beleven, maar mag nu toch naar het WK.

Artikel gaat verder onder video

Verder laat De Roon zien dat hij een shirt van het Nederlands elftal koopt en deelt hij een fictief WhatsApp-gesprek met Ronald Koeman, die vraagt: "Heb je je vakantie al geboekt?" Daarop reageert De Roon: "Ja! Maar kan wellicht wel wat schuiven?"

De KLM-vlucht die De Roon toont is niet echt, want Oranje vertrekt al eerder naar de VS. Het Nederlands elftal stapt op 5 juni op het vliegtuig naar New York. Daar wordt een besloten oefenduel gespeeld met Oezbekistan, alvorens Oranje doorvliegt naar het base camp in Kansas City en op 14 juni de eerste groepswedstrijd speelt tegen Japan in Dallas.

Op de persconferentie legt bondscoach Ronald Koeman uit waarom hij De Roon heeft geselecteerd. “De betrouwbaarheid en de positie die hij invult, hebben de doorslag gegeven. Dat is een rol die andere middenvelders niet kunnen invullen. Jerdy Schouten viel weg en dan zoek je naar balans.”

Op de opmerking dat De Roon ook een ‘lolbroek’ is, reageerde Koeman lachend. “Ik kan nog veel meer leuke mensen meenemen, misschien zelfs leukere. Maar daar heb je tussen de witte lijnen niets aan.”

De Roon was ‘heel blij’ met zijn plek, weet Koeman. “Ik heb vaker contact gehad met Marten. Hij wist dat hij in de voorselectie zat. Bij momenten heb ik hem altijd verteld hoe ik over dingen denk. Hij had meer de verwachting dat hij er niet dan wel bij zou zijn. Maar na de blessure van Jerdy Schouten is dat meer in mijn hoofd gaan spelen, omdat ik zag dat de andere middenvelders andere types zijn. Je kan aanvallende middenvelders niet vergelijken met zijn rol.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV-speler Joey Veerman

Joey Veerman niét in '55(!)-koppige Oranje-voorselectie' voor WK

  • vr 15 mei, 20:31
  • 15 mei 20:31
  • 13
Ronald Koeman

Opmerkelijke geluiden uit Engeland: ‘Ronald Koeman neemt uitblinker niet mee naar WK’

  • za 23 mei, 22:53
  • 23 mei 22:53
  • 8
Ronald Koeman en Wout Weghorst in gesprek

'Wout Weghorst heeft WK-bevestiging al gehad van Ronald Koeman'

  • Gisteren, 14:16
  • Gisteren, 14:16
  • 2
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Marten de Roon

Marten de Roon
Atalanta Bergamo
Team: Atalanta
Leeftijd: 35 jaar (29 mrt. 1991)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Atalanta
34
1
2024/2025
Atalanta
36
4
2023/2024
Atalanta
30
0
2022/2023
Atalanta
35
3

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws