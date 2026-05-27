'Lolbroek' van Oranje plaatst direct Instagram-post na bekendmaking selectie

heeft via Instagram direct gereageerd op zijn plek in de WK-selectie van het Nederlands elftal. De middenvelder staat bekend om zijn humoristische posts op sociale media en grijpt nu ook zijn kans.

De Roon deelt een afbeelding van een vlucht van Amsterdam naar Dallas op 11 juni. "Weet iemand of je een zitplek in de Oranjebus kosteloos kan annuleren?", schrijft hij erbij. De Roon was dus van plan om het WK tussen de fans te beleven, maar mag nu toch naar het WK.

Verder laat De Roon zien dat hij een shirt van het Nederlands elftal koopt en deelt hij een fictief WhatsApp-gesprek met Ronald Koeman, die vraagt: "Heb je je vakantie al geboekt?" Daarop reageert De Roon: "Ja! Maar kan wellicht wel wat schuiven?"

De KLM-vlucht die De Roon toont is niet echt, want Oranje vertrekt al eerder naar de VS. Het Nederlands elftal stapt op 5 juni op het vliegtuig naar New York. Daar wordt een besloten oefenduel gespeeld met Oezbekistan, alvorens Oranje doorvliegt naar het base camp in Kansas City en op 14 juni de eerste groepswedstrijd speelt tegen Japan in Dallas.

Op de persconferentie legt bondscoach Ronald Koeman uit waarom hij De Roon heeft geselecteerd. “De betrouwbaarheid en de positie die hij invult, hebben de doorslag gegeven. Dat is een rol die andere middenvelders niet kunnen invullen. Jerdy Schouten viel weg en dan zoek je naar balans.”

Op de opmerking dat De Roon ook een ‘lolbroek’ is, reageerde Koeman lachend. “Ik kan nog veel meer leuke mensen meenemen, misschien zelfs leukere. Maar daar heb je tussen de witte lijnen niets aan.”

De Roon was ‘heel blij’ met zijn plek, weet Koeman. “Ik heb vaker contact gehad met Marten. Hij wist dat hij in de voorselectie zat. Bij momenten heb ik hem altijd verteld hoe ik over dingen denk. Hij had meer de verwachting dat hij er niet dan wel bij zou zijn. Maar na de blessure van Jerdy Schouten is dat meer in mijn hoofd gaan spelen, omdat ik zag dat de andere middenvelders andere types zijn. Je kan aanvallende middenvelders niet vergelijken met zijn rol.”