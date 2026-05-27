Ronald Koeman onthult tweetal op reservelijst Oranje

Ronald Koeman heeft twee spelers op de reservelijst van het Nederlands elftal gezet, zo maakt hij woensdag duidelijk op zijn persconferentie. Het gaat om en . Die keuze heeft alles te maken met de fitheid van .

Koeman heeft voor het WK de nodige spelers opgeroepen voor Oranje die niet volledig fit zijn. Een daarvan is Memphis Depay, die afgelopen weekend voor het eerst sinds maart weer minuten maakte voor Corinthians. Op zijn persconferentie laat Koeman weten dat het nog afwachten is hoe Depay zich houdt, waarna de bondscoach de vraag krijgt of hij er dan iemand anders bij haalt. “Nee, dan niet”, maakt hij duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens haalt Koeman aan dat er wel twee andere spelers op de standby-lijst staan. “Dat zijn Ian Maatsen en Lutsharel Geertruida”, noemt de keuzeheer twee vleugelverdedigers op. “Dat heeft natuurlijk te maken met Jurriën Timber”, legt Koeman uit. De verdediger van Arsenal staat al sinds maart aan de kant met een enkelblessure, maar is wel opgeroepen voor het WK.

“De situatie is zo dat hij vandaag (woensdag, red.) zou trainen met de groep”, geeft Koeman vervolgens desgevraagd aan. “Ze (Arsenal, red.) hebben de Champions League-finale op zaterdag en ze moesten kijken of hij die kan halen. Dat is afwachten.” Mocht blijken dat Timber niet op tijd is hersteld voor de Champions League-finale, is de kans dus groot dat Geertruida of Maatsen zijn plek in de selectie overneemt.