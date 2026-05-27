Opvallend: KNVB zet streep door één speler wegens te hoge WK-kosten

Justin Bijlow behoort niet tot de lijst van 26 spelers die meegaan naar het WK met het Nederlands elftal. Ronald Koeman dacht erover na om de doelman van Genoa mee te nemen als ‘trainingskeeper’, maar dat bracht uiteindelijk te veel kosten met zich mee.
Het keeperstrio van het Nederlands elftal bestaat op het komende WK uit Bart Verbruggen, Mark Flekken en Robin Roefs. Laatstgenoemde ontbrak tijdens de vorige interlandperiode nog wegens een blessure, waardoor Bijlow zijn plek overnam. Uiteindelijk krijgt de goalie van Sunderland de voorkeur boven Bijlow voor het WK.
Koeman vertelde tijdens eerdere mediamomenten dat hij erover nadacht om een vierde keeper óf trainingskeeper mee te nemen naar het WK. Onder meer België en Portugal nemen een trainingskeeper mee, die geen deel uitmaakt van de wedstrijdselectie. Ook in die rol blijft Bijlow thuis.
“We hebben er lang over nagedacht, maar door de twijfels over de fitheid van andere spelers hebben we gekozen voor drie keepers. Alleen voor trainingen bracht het te veel kosten met zich mee”, licht Koeman toe.
“Ik weet niet wat dat zegt over de KNVB. Ik heb de keuze gemaakt om van de 26 spelers niet met vier, maar met drie keepers naar het WK te gaan. Natuurlijk hebben we gesproken over de mogelijkheid om een vierde keeper mee te nemen. Maar we doen het op een andere manier”, aldus de bondscoach.
Voor Bijlow is er echter nog een klein sprankje hoop. Mocht één van de drie keepers die wél meegaan naar het WK uitvallen, wordt hij doorgeschoven.
Een lachterje van de KNVB natuurlijk. Ja hij is te duur en nu kunnen andere bobo's mee die er niet thuis horen. Mevrouw van Leeuwen die neemt liever haar assistent mee die er net zoals zij geen bal van kunnen qua besturen. Er komt zat geld binnen bij de KNVB en anders Zeist maar minder duur maken met al je vriendjespolitiek
