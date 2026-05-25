Francesco Farioli droomt van een terugkeer bij Ajax. De trainer van FC Porto gaf onlangs een interview aan journalist Cristian Willaert van ESPN, en liet ná het interview doorschemeren dat hij ooit weer aan de slag hoopt te gaan in Amsterdam.

In de documentaire De verlossing van Francesco Farioli sprak de trainer uitgebreid met Willaert. Die doet vervolgens een onthulling. “Als het interview is afgelopen, staat Farioli op en fluistert hij iets in mijn oor. Hij zegt dat hij ooit wil terugkeren in Amsterdam als coach. Zijn fascinatie met Ajax is duidelijk nog niet voorbij, en dat zal waarschijnlijk ook nooit zo zijn.”

Farioli zei in het interview zelf dat hij de uitslagen van Ajax bijhoudt. “Naast Porto is het de club die ik het meest nadrukkelijk volg”, gaf hij aan. Ook stuurt Farioli af en toe berichtjes naar spelers van Ajax om ze bijvoorbeeld te feliciteren met een goede wedstrijd.

De Italiaan gunt Ajax het beste. “Ik geloof en hoop dat onder het nieuwe management en beleid de club weer een stap zet. Ik ben nog steeds een Ajax-supporter en dat zal ik altijd blijven.”

Wel vindt hij dat het een en ander zal moeten veranderen in de Johan Cruijff ArenA. “Ajax is een gigantische club, met veel interne, politieke machtsstrijd. In alle eerlijkheid geloof ik er niet in dat zulke interne strijd Ajax helpt om weer competitief te worden. Voor mij was het onmogelijk om te blijven en onder zulke omstandigheden te werken.”

“We weten allemaal hoe moeilijk het is om te presteren bij zo’n grote club, waar beslissingen worden gemaakt door mensen die totaal geen voetbalkennis hebben. Dat vertraagt alles en zorgt ervoor dat urgente zaken niet met de juiste snelheid worden aangevlogen. Dat is niet makkelijk. Het zou voor één jaar kunnen werken, maar daarna wordt het erg moeilijk”, weet hij.