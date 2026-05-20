Francesco Farioli maakt gehakt van gerucht Mike Verweij: ‘Ik moest erom lachen’

Francesco Farioli heeft woensdag korte metten gemaakt met een gerucht dat vorig jaar de wereld in werd gebracht door journalist Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf schreef in mei vorig jaar dat de eisen van de Italiaanse trainer Ajax ‘veel te gortig waren’, hetgeen uiteindelijk zou hebben geresulteerd in zijn vertrek.

Farioli stond vorig seizoen aan het roer bij Ajax en presteerde verdienstelijk. De Amsterdammers leken zelfs af te stevenen op de landstitel in de Eredivisie, maar moesten het kampioenschap door een 2-2 gelijkspel tegen FC Groningen op de voorlaatste speeldag van het seizoen uiteindelijk aan PSV laten.

Op 19 mei, vlak voor de laatste speeldag van het seizoen, maakte Ajax bekend dat Farioli zou gaan vertrekken bij de club. Hij vertrok uiteindelijk naar FC Porto en gidste die ploeg in zijn debuutjaar naar de Portugese landstitel.

Verweij schreef één dag nadat het vertrek van Farioli wereldkundig werd ‘dat de eisen van de Italiaan Ajax veel te gortig waren’. “Na het qua resultaten heel goede jaar draafde Farioli volgens de betrokkenen een beetje door. Zo zouden er aan zijn toch al zeer uitgebreide staf met de assistent-trainers Daniele Cavalletto, Felipe Sanchez Mateos en Vos, performancecoach Callum Walsh en keeperstrainer Jarkko Tuomisto twee extra psychologen, mental coaches, een fysiotherapeut, fysiek trainers en dokters moeten worden toegevoegd”, schreef de Ajax-watcher.

Verweij voegde daaraan toe: “Naar uitwedstrijden wilde hij vanaf nu drie koks mee. Het was onbespreekbaar voor Ajax, dat tijdens een recente reorganisatie afscheid heeft genomen van zestig man personeel en de uitbreiding van Farioli’s staf onnodig vond. Dat de trainer veel meer dan al zijn voorgangers en met een veel grotere groep voor Eredivisie-duels in een hotel wilde verblijven, vonden mensen intern ook overbodig.”

Farioli maakt nu korte metten met de berichtgeving van Verweij. “Laat ik dit ter verduidelijking zeggen: ik moest lachen toen ik las dat ik om drie koks en andere absurde dingen vroeg”, zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“De realiteit was het tegenovergestelde: een psycholoog, een voedingsdeskundige en een fysiotherapeut. Dat is niet overdreven. Die specialisten passen bij moderne prestatienormen van topvoetbalclubs”, aldus Farioli.