Liet Frenkie de Jong Barcelona in de steek? Oranje-interantional vertelt de waarheid

heeft woensdag een uitgebreid interview gegeven aan Sport. De middenvelder van Barcelona en het Nederlands elftal praat daarin onder meer zijn fitheid.

De Jong kwakkelde in de tweede seizoenshelft met een slepende hamstringblessure die hem maandenlang aan de kant hield. De Oranje-international leek net op tijd fit te raken voor het cruciale tweeluik met Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League, maar moest de heenwedstrijd (0-2 nederlaag) uiteindelijk volledig aan zich voorbij laten gaan en kwam in de return (1-2 zege) slechts tien minuten in actie. Tussendoor kwam hij zes minuten in actie in de competitiewedstrijd tegen Espanyol (4-1 zege).

In de Spaanse media werd gesuggereerd dat De Jong zichzelf zou sparen voor het WK van aankomende zomer en daarom slechts een marginale rol vertolkte in de return tegen Atlético Madrid. Dat verhaal klopt volgens de middenvelder echter niet. “Het gerucht kwam naar buiten dat ik geen risico wilde lopen met het oog op het WK. Natuurlijk wil ik graag op het WK spelen, want het WK is voor iedere speler het ultieme doel. Maar ik wilde er ook alles aan doen om de Champions League en LaLiga te winnen met Barça”, zegt De Jong.

“De waarheid is dat ik geblesseerd was. Ik had de tweede wedstrijd tegen Atlético Madrid graag gespeeld, maar dat was niet mogelijk. Vervolgens was de trainer een beetje voorzichtig met me.” Na de terugwedstrijd tegen Atlético Madrid kwam De Jong nog viermaal in actie in LaLiga, maar geen enkele keer was dat langer dan een halfuur. In de twee daaropvolgende en tevens meest recente duels van Barcelona, ontbrak hij vervolgens in zijn geheel in de wedstrijdselectie van trainer Hansi Flick.

“Ik lag ziek in bed. Ik was niet fit genoeg om naar het stadion te komen of te spelen”, licht De Jong zijn afwezigheid tegen Alavés en Real Betis toe. “Ik had pijn in mijn hele lichaam. Ik had hoofdpijn, voelde me duizelig. Een forse griep.”

De Jong ervaart nu naar eigen zeggen geen klachten meer. “Mijn hamstring is in orde en ik ervaar ook geen andere pijntjes meer. Er is nog één wedstrijd te spelen, maar ik had met gemak de laatste vier of vijf wedstrijden kunnen spelen”, aldus de voormalig Ajacied.