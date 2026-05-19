Schelvis snapt niets van grote belangstelling in Feyenoord-talent: 'Hij kan niet verdedigen'

Commentator Emile Schelvis snapt helemaal niets van de naderende toptransfer van naar Bayern München. De rechtsback van Feyenoord staat nadrukkelijk in de belangstelling van de Duitse kampioen, maar volgens de analist is de verdediger daar nog lang niet klaar voor. Waar de clubleiding in Rotterdam momenteel hoog inzet tijdens de onderhandelingen, stelt Schelvis dat de jeugdinternational verdedigend tekortschiet voor de absolute top.

De interesse in de vleugelverdediger is al langere tijd concreet. Bayern München zou bereid zijn om zo'n dertig miljoen euro op tafel te leggen. Toch zitten de gesprekken momenteel muurvast. Volgens transferjournalist Florian Plettenberg van Sky Sport weigert Feyenoord water bij de wijn te doen en mikt hij op een recordbedrag. Deze houding wordt mede ingegeven door het feit dat ook Manchester City zich in de strijd heeft gemengd, terwijl Read zelf wel openstaat voor een overstap naar Zuid-Duitsland.

Schelvis kijkt met grote verbazing naar de miljoenenstrijd rondom de speler. Bij FC Rijnmond steekt de commentator zijn mening niet onder stoelen of banken. "Dit vind ik zo’n raar verhaal", zo klinkt het. "Dat Read wel weg zal gaan, hoezo? Wat is dit voor waanzin", vervolgt hij. "Hij heeft nauwelijks gevoetbald en hij kan niet verdedigen". Hoewel Schelvis ook inziet dat hij wel van nut kan zijn. "In aanvallend perspectief is het wel goed, maar bij een topclub moet je ook een beetje kunnen verdedigen hoor", luidt zijn oordeel. "Ik vind dit echt waanzinnig. Die jongen is nog totaal niet tot ontbolstering gekomen bij Feyenoord".

Voor Schelvis is de mogelijke verkoop van de rechtsback symptomatisch voor het beleid in Rotterdam-Zuid. De analist vreest voor een doemscenario als de clubleiding daadwerkelijk overgaat tot een akkoord met Bayern München. "Hij heeft een aantal aardige dingen laten zien en dan moet hij nu al door Bayern München worden gekocht", moppert hij. "Dan krijg je hetzelfde als vorig seizoen. Dat alles wat maar kan bewegen en verkocht kan worden, dat gooien we in de uitverkoop".