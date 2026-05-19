NEC klopt aan bij Go Ahead Eagles voor advies

NEC heeft bij Go Ahead Eagles aangeklopt voor advies over het spelen van Europees voetbal. Voorafgaand aan de afsluitende competitiewedstrijd van afgelopen zondag nam NEC-directeur Wilco van Schaik contact op met Melvin Boel om te informeren naar de ervaringen van de Deventenaren, dit onthult de trainer in een interview bij Voetbal International. De Nijmeegse club eindigde door een zege op zijn team op een historische derde plaats in de Eredivisie, wat recht geeft op de voorronde van de Champions League en minimaal de groepsfase van de Europa League.

Van Schaik wilde van de technische staf uit Deventer weten welke obstakels een club tegenkomt bij een dergelijk overvol speelschema. "Zij gaan mogelijk ook de hoofdfase van de Europa League in", stelt Boel over de naderende campagne van de Nijmegenaren. "Hij vroeg wat opviel en waar we tegenaan zijn gelopen", vervolgt hij. De trainer snapt de vraagstukken in De Goffert goed, aangezien hij een jaar geleden zelf collega's belde met soortgelijke vragen. "Aan de andere kant moet je het ook gaandeweg ervaren, want het gaat allemaal snel en iedere club is anders", klinkt het nuchter uit zijn mond.

De Europese verplichtingen lieten hun sporen na in de groep. “De impact van Europa op de spelers is gigantisch geweest. Het hakte erin,” zegt hij daarover. “Onze selectie is niet op iedere positie dubbel bezet, zoals dat bij NEC wel het geval is.” Boel wijst daarbij specifiek naar het keepersgilde van NEC, dat volgens de trainer heel breed is voor een club van dat kaliber. Technisch directeur Carlos Aalbers gaf na het behalen van de derde plek al aan dat de focus in Nijmegen momenteel ligt op slimme transfers, om de selectie breed genoeg te maken voor de naderende dubbele belasting.

Ondanks de nederlaag zondag en een uiteindelijke dertiende plaats op de ranglijst, kijkt Boel met een tevreden gevoel terug op een jaar waarin onder meer werd gewonnen van Aston Villa en Panathinaikos, vooral die eerste wedstrijd blijft hem bij. "Als ik ze ook zie spelen tegen Liverpool kun je bijna niet geloven dat wij van ze hebben gewonnen." Het seizoen in Deventer is dus ook meer dan geslaagd. "Volgens mij hebben we ruim aan de doelstellingen voldaan", besluit de oefenmeester, die hoopt dat NEC volgend seizoen net zo gaat genieten van het Europese podium.