Tv-kijkers klagen massaal tijdens eerste Vandaag Inside-uitzending op Curaçao

De eerste uitzending van Vandaag Inside vanaf Curaçao heeft maandagavond direct voor flink wat reacties gezorgd bij televisiekijkers. Op sociale media klagen veel mensen over het geluid tijdens de uitzending van het populaire praatprogramma.

Tijdens de uitzending was regelmatig harde wind te horen, waardoor de gesprekken aan tafel soms lastig te verstaan waren. Kijkers lieten op X massaal weten zich te ergeren aan het storende achtergrondgeluid. Op een gegeven moment ging het zelfs mis toen René van der Gijp aan het woord was, waarbij er een echo klonk.

Op sociale media verschenen vervolgens veel reacties van kijkers. “Zo, dit is slecht. Slecht geluid, wind, sfeer weg: dit gaat niet werken SBS6”, schrijft iemand op X. Hieronder een bundeling met massale kritiek richting de populaire talkshow.

Vandaag Inside is sinds vandaag tot 29 juni op locatie te zien vanaf Curaçao. Het programma maakt vaker speciale uitzendingen vanuit het buitenland, maar de eerste aflevering op het eiland verliep technisch gezien dus niet helemaal vlekkeloos.