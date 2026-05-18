Van der Vaart wekt verbazing met optreden in laatste Studio Voetbal

Tijdens de eerste uitzending van Vandaag Inside vanaf Curaçao is het laatste optreden van Rafael van der Vaart in Studio Voetbal uitgebreid aan bod gekomen. De vaste analist van de NOS leek zondagavond tijdens de allerlaatste aflevering van het praatprogramma onder invloed van alcohol te verkeren. Kijkcijfer-expert Tina Nijkamp, die te gast was in de talkshow op het Caribische eiland, bracht de geruchten over de oud-international ter sprake.

Het iconische voetbalprogramma van de publieke omroep verdween afgelopen weekend na 24 jaar definitief van de buis vanwege bezuinigingen. Op sociale media ging het na afloop echter vooral over de toestand van Van der Vaart. Nijkamp stipte aan dat vrijwel iedere kijker het erover had dat de voormalig middenvelder dronken aan tafel zat. Gebruikers op X spraken schande van de situatie en noemden de analist bijzonder onscherp en kwakkelend. "Gisteren werd bewezen waarom het prima is dat Studio Voetbal stopt", zo klonk het op het platform, waarbij een andere kijker aangaf blij te zijn dat het programma voorbij is.

Poh was die dikke oliebol nou gewoon dronken bij studio voetbal? Wat ben ik blij dat dit pauper programma voorbij is zeg. Had er maar betere analisten neergezet. #studiovoetbal #vandervaart #dikketuinkabouter #dik #dronken #kroket — HierInHetZuiden (@papitillman) May 17, 2026

Heeft van der Vaart al wat pilsjes op? Komt bijzonder onscherp en kwakkelend over #studiovoetbal — Jorin van den Esschert (@JorinEsschert) May 17, 2026

Gisteren werd bewezen waarom het prima is dat #studiovoetbal stopt. Je laat een dronken Van der Vaart raaskallen en het hele programma naar zich toetrekken.



Verder was het de ons kent ons show met PvH. Theo Janssen duikt wel elders op als analist: fijn om naar te luisteren. — Rik Klein Entink (@RikKleinEntink) May 18, 2026

Aan de tafel van Vandaag Inside nam René van der Gijp het op voor zijn collega. "Een drankje kan verkeerd vallen hoor, daar weet ik alles van", hij voegde er gekscherend aan toe dat hij vanwege de warmte zelf de rode wijn maar liet staan. Johan Derksen reageerde vervolgens met een opmerkelijke anekdote over Sport aan Tafel, een voorganger van het huidige praatprogramma. Volgens de besnorde analist waren Jean Nelissen, Hugo Camps en Koos Postema destijds altijd alle drie dronken tijdens de uitzending. "Hugo had een glas met wat water leek, maar dat was wodka, die sloegen we gewoon over want daar kwam niks zinnigs meer uit", vertelde Derksen, die daaraan toevoegde dat Kamps hem na afloop steevast inhaalde op de snelweg.

Waar Van der Vaart de nodige kritiek te verduren kreeg, werd tafelgenoot Theo Janssen door de kijkers juist geprezen. De huidige hoofdtrainer van De Treffers werd op X omschreven als een fijne analist om naar te luisteren. Janssen blijft na het stoppen van Studio Voetbal wel actief op televisie; hij schuift binnenkort aan bij De Oranjezomer, dat eveneens vanaf Curaçao wordt uitgezonden. Ook Van der Vaart verdwijnt niet van het scherm, aangezien hij door de NOS is vastgelegd voor het komende wereldkampioenschap en samen met Wesley Sneijder een nieuwe podcast begint bij Ziggo Sport.