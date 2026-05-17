Robin en hebben zich tegenover Sportnieuws.nl zeer kritisch uitgelaten over PSV en Peter Bosz. De broers, die allebei een sterke ontwikkeling doormaakten bij Jong PSV maar géén kans kregen in de hoofdmacht, zijn allesbehalve tevreden over de Eindhovense club.

“Bij PSV kon ik me hartstikke goed ontwikkelen. Alleen heb ik nooit de kans gekregen in het eerste elftal en dat knaagt wel aan mij”, vertelt Robin van Duiven, die in de eerste seizoenshelft veertien goals maakte namens Jong PSV. “Ik voelde totaal niet het vertrouwen dat ik na de winterstop wél een kans zou krijgen”, vervolgt hij. De aanvaller besloot vervolgens zijn oudere broer Jason, die ook een verleden heeft bij PSV, te volgen naar Lommel.

Opvallend is dat Jason van Duiven, die tegenwoordig als rechtsback fungeert, hetzelfde meemaakte in Eindhoven. “Ik voelde alleen wél veel vertrouwen van Ruud van Nistelrooij. Als hij langer was gebleven, weet ik zeker dat ik mijn debuut voor PSV had gemaakt. Ik vind het persoonlijk nog steeds héél apart dat wij allebei geen kans hebben gekregen, terwijl we vijftien goals maakten als spits”, haalt de oudste van de twee uit.

Hij doet er vervolgens nog een schepje bovenop: “Wat moet je als jonge spits nog meer doen dan zó vaak scoren bij de beloften? Ik vind het schandalig dat je niet mag debuteren als je zoveel goals maakt. Als je dit bij Jong Ajax liet zien, stond je in de basis.” Jason van Duiven verwijst ook naar de situatie van afgelopen seizoen, toen vier PSV-spitsen kampten met blessures. “Dan ga je met een nummer tien in de spits spelen… Dat snap ik écht niet.”

Ook Peter Bosz blijft niet gespaard. “Ik heb alleen in de voorbereiding een kort gesprekje gehad over mijn prestaties in die periode. We hebben nooit gesproken over mijn kansen bij het eerste elftal. PSV zal altijd wel een plekje in mijn hart houden, maar de situatie doet wel pijn. Ik hoop nog steeds ooit mijn debuut daar te mogen maken…”, aldus Robin van Duiven.