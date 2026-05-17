De sfeer in De Kuip tijdens ‘normale wedstrijden’ van Feyenoord is niet meer zoals die vroeger was, zo geeft aan in gesprek met 1908.nl. De spits stelt dat dit is veranderd in de periode dat Arne Slot trainer was in Rotterdam-Zuid. Volgens Linssen gingen supporters er in die tijd vanuit dat wedstrijden tegen bijvoorbeeld NEC en FC Groningen wel gewonnen zouden worden, waardoor de sfeer niet zo vijandig was.

Linssen heeft de nodige wedstrijden in De Kuip gespeeld. De aanvaller stond tussen 2020 en 2022 onder contract bij Feyenoord en kwam ook met VVV-Venlo, Heracles Almelo, FC Groningen, Vitesse en NEC als tegenstander op bezoek in Rotterdam-Zuid. De routinier geeft aan dat hij altijd onder de indruk was van de sfeer in De Kuip, maar merkte dat die de afgelopen jaren is veranderd. “Europese wedstrijden blijven speciale wedstrijden, maar ik heb die kanteling wel zien komen onder Slot”, geeft hij aan.

Onder de huidige trainer van Liverpool wist Feyenoord de meeste thuiswedstrijden te winnen, wat van invloed was op de sfeer. “Er werd eigenlijk een beetje vanuit gegaan dat je een wedstrijd tegen NEC of Groningen wel ging winnen, waardoor de sfeer bij normale wedstrijden wat minder vijandig was naar de tegenstander”, legt Linssen uit. De topwedstrijden in De Kuip blijven wel ‘speciale wedstrijden’. “Ook voor het publiek omdat die gewoon extra spannend zijn.”

“Maar die ‘normale’ wedstrijden, daar heb ik er genoeg van gespeeld in De Kuip, ook als tegenstander, waarbij je het veld opliep met het gevoel: ik speel vandaag tegen 50.000 man”, gaat Linssen verder. Dat is nu een stuk minder. “Zoals dit jaar tegen Feyenoord met NEC, en ook vorig jaar, had ik dat gevoel minder dat je echt tegen 50.000 man speelde. Dat is wel jammer.”