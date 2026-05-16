Bayern München hoopt deze zomer met en twee Nederlanders te kunnen verwelkomen, zo weet de Sunderland Echo. Beide spelers staan pas sinds afgelopen zomer onder contract bij Sunderland, maar kunnen na een jaar met enorme winst worden doorverkocht.

Een maand geleden werd duidelijk dat Brobbey in zijn eerste jaar in de Premier League zo veel indruk heeft gemaakt, dat Bayern München hem nu op de korrel heeft. Destijds werd er gesproken over ‘sterke interesse’ vanuit de Duitse kampioen. Die berichtgeving wordt nu bevestigd door de Sunderland Echo.

Sterker nog, volgens de regionale krant is Brobbey niet de enige Nederlander van Sunderland die op interesse van Bayern kan rekenen. Ook Roefs zou namelijk in beeld zijn bij Der Rekordmeister. De voormalig doelman van NEC blonk dit seizoen regelmatig uit bij de Engelse promovendus en hield in 33 wedstrijden tien keer de nul.

Mocht Bayern zich daadwerkelijk gaan melden voor het Nederlandse tweetal, zal er een flink bedrag op tafel moeten komen. Brobbey ligt nog tot medio 2029 vast in het Stadium of Light, terwijl Roefs nog een contract tot medio 2030 heeft. Sunderland Echo stelt dat de transferwaarde van Roefs op zestig miljoen pond (zo’n 69 miljoen euro) ligt, terwijl Brobbey tussen de veertig en vijftig miljoen pond (46 tot 57 miljoen euro) moet opleveren. Sunderland betaalde afgelopen zomer zo’n dertig miljoen euro voor het duo en zou in een jaar tijd dus bijna honderd miljoen euro winst kunnen maken als Bayern bereid is om aan die bedragen te voldoen.