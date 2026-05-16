‘Bayern München denkt naast Brian Brobbey ook aan Robin Roefs’

16 mei 2026, 19:19
Brian Brobbey van Sunderland
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Bayern München hoopt deze zomer met Brian Brobbey en Robin Roefs twee Nederlanders te kunnen verwelkomen, zo weet de Sunderland Echo. Beide spelers staan pas sinds afgelopen zomer onder contract bij Sunderland, maar kunnen na een jaar met enorme winst worden doorverkocht.

Een maand geleden werd duidelijk dat Brobbey in zijn eerste jaar in de Premier League zo veel indruk heeft gemaakt, dat Bayern München hem nu op de korrel heeft. Destijds werd er gesproken over ‘sterke interesse’ vanuit de Duitse kampioen. Die berichtgeving wordt nu bevestigd door de Sunderland Echo.

Sterker nog, volgens de regionale krant is Brobbey niet de enige Nederlander van Sunderland die op interesse van Bayern kan rekenen. Ook Roefs zou namelijk in beeld zijn bij Der Rekordmeister. De voormalig doelman van NEC blonk dit seizoen regelmatig uit bij de Engelse promovendus en hield in 33 wedstrijden tien keer de nul.

Mocht Bayern zich daadwerkelijk gaan melden voor het Nederlandse tweetal, zal er een flink bedrag op tafel moeten komen. Brobbey ligt nog tot medio 2029 vast in het Stadium of Light, terwijl Roefs nog een contract tot medio 2030 heeft. Sunderland Echo stelt dat de transferwaarde van Roefs op zestig miljoen pond (zo’n 69 miljoen euro) ligt, terwijl Brobbey tussen de veertig en vijftig miljoen pond (46 tot 57 miljoen euro) moet opleveren. Sunderland betaalde afgelopen zomer zo’n dertig miljoen euro voor het duo en zou in een jaar tijd dus bijna honderd miljoen euro winst kunnen maken als Bayern bereid is om aan die bedragen te voldoen.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ik hoop dat Brobbey en Roefs bij het wk hun kans krijgen om zich in de kijker te spelen en zo de marktwaarde verder kunnen opkrikken. Zou mooi zijn als Bayern München hem dan overneemt voor een bedrag tussen de 50 a 60 mln. Kan Ajax ook nog profiteren van de doorverkooppercentage van 10-15%.

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
29
6
2025/2026
Ajax
0
0

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Bayern München
34
86
89
2
Dortmund
34
36
73
3
Leipzig
34
19
65
4
Stuttgart
34
22
62
5
Hoffenheim
34
13
61

