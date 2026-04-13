Een post van Sunderland over na afloop van de zege op Tottenham Hotspur (1-0) heeft voor massale onbegrip gezorgd. De spits had namelijk een negatieve hoofdrol, toen hij blesseerde door hem tegen doelman aan te duwen. Brobbey kreeg veel racistische reacties uit Argentinië, waar de politie nu onderzoek naar doet.

Brobbey gaf zondag een duw aan Romero, waarna de Argentijnse verdediger hard in botsing kwam met doelman Kinsky. De ernst van de klap was direct duidelijk voor de spelers op het veld, waarna Sunderland-middenvelder Noah Sadiki wanhopig om medische hulp gebaarde. De situatie bleek vooral voor Romero zeer pijnlijk. De zichtbaar aangeslagen verdediger werd uiteindelijk op de been geholpen, maar kon de wedstrijd niet vervolgen en verliet in tranen het veld. Op Instagram meldden Argentijnse fans zich massaal onder recente berichten van Brobbey, waarbij hij racistisch werd bejegend.

Hoewel het nog niet duidelijk is wat de ernst van de blessure van Romero is, wordt er op social media gevreesd voor een kruisbandblessure. De post die Sunderland na de wedstrijd plaatste, viel dan ook niet goed bij veel voetbalfans. “Probeer hem af te stoppen”, schreef de promovendus bij een foto van Brobbey. “Hij had vier gele kaarten kunnen krijgen vandaag en heeft mogelijk het seizoen van Romero beëindigd met die duw. Je moet hem niet loven na vandaag, dat is een gevaarlijk precedent”, schrijft iemand onder de tweet van Sunderland, terwijl ook de andere reacties een vergelijkbare strekking hebben.

Naar aanleiding van de racistische reacties onder de Instagram-posts van Brobbey is de Engelse politie een onderzoek begonnen, zo meldt de Sunderland Echo. “We kunnen bevestigen dat we onderzoek doen naar de discriminerende reacties die rondgaan op social media”, laat een woordvoerder van de politie weten aan de lokale krant. “We veroordelen elke vorm van discriminatie en het heeft geen plek in onze samenleving.”