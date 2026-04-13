Live voetbal

Massale onbegrip door post Sunderland over Brobbey, politie start onderzoek naar racisme

13 april 2026, 11:31
Brian Brobbey van Sunderland
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Een post van Sunderland over Brian Brobbey na afloop van de zege op Tottenham Hotspur (1-0) heeft voor massale onbegrip gezorgd. De spits had namelijk een negatieve hoofdrol, toen hij Cristian Romero blesseerde door hem tegen doelman Antonín Kinsky aan te duwen. Brobbey kreeg veel racistische reacties uit Argentinië, waar de politie nu onderzoek naar doet.

Brobbey gaf zondag een duw aan Romero, waarna de Argentijnse verdediger hard in botsing kwam met doelman Kinsky. De ernst van de klap was direct duidelijk voor de spelers op het veld, waarna Sunderland-middenvelder Noah Sadiki wanhopig om medische hulp gebaarde. De situatie bleek vooral voor Romero zeer pijnlijk. De zichtbaar aangeslagen verdediger werd uiteindelijk op de been geholpen, maar kon de wedstrijd niet vervolgen en verliet in tranen het veld. Op Instagram meldden Argentijnse fans zich massaal onder recente berichten van Brobbey, waarbij hij racistisch werd bejegend.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel het nog niet duidelijk is wat de ernst van de blessure van Romero is, wordt er op social media gevreesd voor een kruisbandblessure. De post die Sunderland na de wedstrijd plaatste, viel dan ook niet goed bij veel voetbalfans. “Probeer hem af te stoppen”, schreef de promovendus bij een foto van Brobbey. “Hij had vier gele kaarten kunnen krijgen vandaag en heeft mogelijk het seizoen van Romero beëindigd met die duw. Je moet hem niet loven na vandaag, dat is een gevaarlijk precedent”, schrijft iemand onder de tweet van Sunderland, terwijl ook de andere reacties een vergelijkbare strekking hebben.

Naar aanleiding van de racistische reacties onder de Instagram-posts van Brobbey is de Engelse politie een onderzoek begonnen, zo meldt de Sunderland Echo. “We kunnen bevestigen dat we onderzoek doen naar de discriminerende reacties die rondgaan op social media”, laat een woordvoerder van de politie weten aan de lokale krant. “We veroordelen elke vorm van discriminatie en het heeft geen plek in onze samenleving.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Sunderland - Spurs

Sunderland
1 - 0
Tottenham Hotspur
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
25
6
2025/2026
Ajax
0
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
8
Everton
32
2
47
9
Brighton
32
6
46
10
Sunderland
32
-3
46
11
Bournemouth
32
-1
45
12
Fulham
32
-3
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws