was afgelopen weekend opnieuw betrokken bij een zware botsing met een doelman. Waar de spits van Sunderland eerder zelf recentelijk in botsing kwam met de keeper van Ecuador en eerder al een keer met Etienne Vaessen, duwde hij dit keer een verdediger van Tottenham Hotspur tegen zijn eigen doelman aan. Het incident leidde tot het uitvallen van de huilende Tottenham-aanvoerder Cristian Romero.

Het voorval vond plaats tijdens de Premier League-wedstrijd tussen Sunderland en Tottenham Hotspur in het Stadium of Light. Romero werd geduwd door Brobbey, waarna de Argentijnse verdediger hard in botsing kwam met zijn teamgenoot Antonín Kinský. De ernst van de klap was direct duidelijk voor de spelers op het veld, waarna Sunderland-middenvelder Noah Sadiki wanhopig om medische hulp gebaarde.

De situatie bleek vooral voor Romero zeer pijnlijk. De zichtbaar aangeslagen verdediger werd uiteindelijk op de been geholpen, maar kon de wedstrijd niet vervolgen en verliet in tranen het veld. Voor Romero is het al de tweede grote blessurezorg in korte tijd, nadat hij vorige maand tijdens een Champions League-duel met Atlético Madrid ook al werd gewisseld met een hoofdblessure. Doelman Kinský liep een hoofdwond op, maar kon met een beschermend verband om zijn hoofd wel blijven staan.

Het incident vormde een dieptepunt in een toch al teleurstellende middag voor Tottenham, dat met 1-0 verloor. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Nordi Mukiele. Brobbey speelde met Sunderland een sleutelrol in deze belangrijke overwinning, waarmee de ploeg naar een verdienstelijke twaalfde plaats is geklommen.

Voor Tottenham Hotspur en de nieuwe manager Roberto De Zerbi is de situatie inmiddels ronduit zorgwekkend. De nederlaag laat de club achter op de achttiende plaats in de Premier League, een positie die degradatie zou betekenen. De ploeg uit Londen staat nu twee punten onder de degradatiestreep en moet het in de komende cruciale wedstrijd opnemen tegen Brighton, de voormalige club van De Zerbi.

Het debuut van De Zerbi werd bovendien verder ontsierd door een ingreep van de VAR. Tottenham dacht een reddingsboei te krijgen toen scheidsrechter Rob Jones naar de stip wees na een vermeende overtreding op Randal Kolo Muani. Tot grote woede van de bank van Tottenham besloot de arbiter zijn beslissing echter terug te draaien na het bekijken van de beelden op het scherm langs de lijn.

De nasleep van het incident kreeg bovendien een uiterst nare wending op sociale media. Onder recente berichten van Brobbey op Instagram verschenen massaal reacties van Argentijnse fans, die de spits verantwoordelijk houden voor de blessure van Romero. Daarbij werd de Nederlander op grove en racistische wijze bejegend, met beledigende teksten en emoji’s. Volgens Argentijnse journalist Gastón Edul wordt Romero inmiddels medisch onderzocht, al is nog onduidelijk hoe ernstig zijn blessure precies is.

