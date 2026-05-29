blijft mogelijk in de Eredivisie actief, maar dan niet bij PSV. NEC overweegt namelijk een serieuze poging te wagen om de Marokkaanse flankspeler binnen te halen. Dat meldt transferjournalist Mounir Boualin van SoccerNews. De berichtgeving wordt bevestigd door Rik Elfrink, maar die plaatst wel een grote kanttekening.

Driouech is in Eindhoven niet altijd verzekerd van een basisplaats onder Peter Bosz, maar was als invaller én soms als basisspeler dit seizoen geregeld goud waard. Mede door zijn sterke optredens in de Champions League tegen Europese grootmachten als Liverpool en Napoli staat de buitenspeler er internationaal goed op.

Artikel gaat verder onder video

Naast NEC houdt volgens Boualin ook Wolverhampton Wanderers de situatie van Driouech in de gaten, net als Club Brugge, Royal Antwerp en meerdere Spaanse clubs. Bij NEC, dat zich opmaakt voor de voorronde van de Champions League, zou hij perfect passen in het systeem van trainer Dick Schreuder. De grote vraag is hoe ver suikeroom Marcel Boekhoorn financieel wil gaan om deze transferstunt mogelijk te maken.

Rik Elfrink tempert verwachtingen

Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad, bevestigt de berichtgeving van Boualin. De journalist tempert de verwachtingen echter wel: "Voor Driouech is veel interesse, zoals Soccernews terecht signaleert. Maar concreet bij PSV nog nul. Speler met 9 goals en 8 assists dit seizoen, in 1.300 minuten. Kan zeker niet voor een appel en een ei weg en moet bij een transfer goed geld opleveren. Een stap naar de Nederlandse subtop is financieel dus erg uitdagend (transfersom én salaris)", schrijft Elfrink op X.

Driouech ligt nog tot medio 2029 vast in het Philips Stadion, waardoor PSV de hoofdprijs kan vragen voor de 24-jarige aanvaller. De oud-speler van Excelsior vertegenwoordigt volgens de data van FootballTransfers een Estimated Transfer Value (ETV) van 6,6 miljoen euro.