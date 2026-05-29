Atlético Madrid komt met bizar 'statement' over Lamine Yamal

Atlético Madrid lijkt helemaal klaar te zijn met de aanhoudende transfergeruchten die de ronde doen. De Rojiblancos plaatsen vrijdagavond een 'verklaring' op sociale media over , waarbij Fabrizio Romano zo te zien stevig op de hak wordt genomen.

Romano en andere transferjournalisten meldden de afgelopen dagen dat er van alles speelt rond Atlético. Zo zou FC Barcelona een astronomisch bod op spits Julián Álvarez in voorbereiding hebben. Ook zouden Barcelona en Atlético strijden om de handtekening van Bernardo Silva, die na negen seizoenen transfervrij vertrek bij Manchester City en van beide Spaanse grootmachten een bod zou hebben ontvangen. Daarnaast zou Atlético óók in de markt zijn voor een andere speler van The Citizens: Oranje-international Tijjani Reijnders.

Artikel gaat verder onder video

Tegenover de sportkrant AS lieten interne bronnen bij Atlético hun onvrede over Barcelona al blijken. "We zijn het zat. Barcelona heeft zich in de hele Julián-situatie als een kleine club gedragen. Julián heeft zich voorbeeldig gedragen en dit is een probleem dat buiten hem om ligt", tekende de krant op.

Het officiële X-account van Atlético Madrid kondigde vrijdagmiddag al aan dat er een verklaring zou komen over 'een belangrijke kwestie die veel desinformatie veroorzaakt'. Een dik halfuur later volgde het statement, wat meer wegheeft van een parodie op de berichtgeving van Romano. "HERE WE GO!", opent het bericht met de vaste kreet van de Italiaanse transferjournalist. "We hebben een fax gestuurd naar Barcelona met ons transferbod: vier tickets voor het concert van Bad Bunny van morgen, een jaarabonnement op de ABC en een zakje pipa's (zonnebloempitten, red.). We wachten het antwoord vol spanning af om de aankondiging voor te bereiden", schrijft de club. Onder de tekst is een door AI gegenereerde foto van Yamal in het shirt van Atlético geplaatst, voorzien van het opschrift BREAKING.

Het Engelstalige X-account van Atlético komt even later nog met een tweede bericht, waarin bovengenoemde foto opnieuw te zien is. "Onthou dat het ons maar vijf minuten heeft gekost om deze fake post te maken", schrijft de club erbij.

Atlético 'biedt' ook op Pedri en Raphinha

Daarmee zijn we er nog niet, want later komt Atlético ook met berichten over twee andere Barcelona-spelers. Eerst is het de beurt aan middenvelder Pedri, voor wie zes concertkaartjes voor zondag zou zijn geboden (omdat die van zaterdag op waren). Daarna verschijnt er ook een AI-foto van aanvaller Raphinha in het Atlético-shirt. "Om de drie voor de prijs van één compleet te maken zijn we helemaal losgegaan en gooien we alles overhoop: de speler komt een seizoen op huurbasis en in ruil daarvoor laten wij Tom Ford en Smith gaan zonder koopoptie. Een niet te weigeren bod", aldus Atlético. Daarna volgt nóg een tweet, waarin Atlético het 'gerucht' ontkracht dat het de sportief directeur van FC Barcelona (Deco) een aanbod zou hebben gedaan om deel uit te gaan maken van het scoutingteam voor de Braziliaanse markt.

Het échte statement van Atlético

Dan volgt een tweet met de daadwerkelijke boodschap die Atlético wil versturen en die is overduidelijk gericht is tégen Barcelona. "Nee, Atlético Madrid zou zoiets nooit doen. De afgelopen maanden hebben we echter een campagne van intimidatie en ondermijning moeten doorstaan tegen één van onze spelers. Lekken, fake news, voortdurend gebrek aan respect, de Culé(supporters van Barcelona, red.)-versie van de propagandamachine die verhaaltjes verzint en dreigende telefoontjes", somt de club op. Daarna wordt nog even fijntjes verwezen naar de Negreira-zaak ('wij hebben de vicevoorzitter van het scheidrechterscomité niet op onze loonlijst staan') en de vermeende politieke gunsten die Barcelona zou krijgen bij het inschrijven van nieuwe spelers, wat door de financiële problemen elke zomer weer een hoofdpijndossier is. "RESPECT en WAARDEN", sluit Atlético het bericht af.