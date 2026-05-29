Atlético Madrid is Barcelona zat: 'Ze gedragen zich als een kleine club'

29 mei 2026, 10:45
Julian Alvarez, Argentijnse aanvaller in het shirt van Atlético Madrid
Foto: © Imago
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Atlético Madrid heeft duidelijk gemaakt dat Julián Álvarez momenteel niet mag vertrekken. De spits staat nadrukkelijk in de belangstelling van FC Barcelona, maar de Madrilenen zijn niet gediend van de geruchten. Volgens bronnen rondom de Spaanse topclub is een vertrek van de Argentijnse international onbespreekbaar. "Hij is niet te koop", zo klinkt het duidelijke signaal dat via Diario AS naar buiten is gebracht.

De interesse van de Catalanen komt niet uit de lucht vallen, aangezien de aanvaller een uitstekend seizoen achter de rug heeft in het Metropolitano. In 49 officiële wedstrijden was de spits goed voor twintig doelpunten en negen assists. Deze prestaties leverden hem onlangs ook een oproep op voor het Argentijnse nationale elftal. Ondanks de aanhoudende berichten over een naderende transfer, heeft Atlético Madrid naar verluidt nog geen enkel officieel bod uit Barcelona ontvangen. Ook zouden er nog helemaal geen gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de clubs.

Binnen de clubleiding van Atlético is de maat inmiddels vol wat betreft de aanhoudende speculaties. De Madrilenen willen hun sterspeler absoluut niet kwijt. "We zijn het zat. Barcelona heeft zich in de hele Julián-situatie als een kleine club gedragen", zo laten interne bronnen weten aan de Spaanse sportkrant. De club neemt de speler zelf overigens niets kwalijk. "Julián heeft zich voorbeeldig gedragen en dit is een probleem dat buiten hem om ligt", benadrukt men vanuit de Spaanse hoofdstad.

Mocht FC Barcelona de komende tijd toch een poging willen wagen, dan zal er een fors bedrag op tafel moeten komen. Atlético was niet bereid om ook maar enig water bij de wijn te doen. Een eerder bod van 100 miljoen werd van tafel geveegd en uit eerdere berichtgeving blijken ze met minder dan 150 miljoen euro geen genoegen te nemen.

Jopie14
Alles is te koop. Alleen heeft Barcelona geen geld meer in kas, na de aankoop van die spits uit Newcastle.

Hoeveel schulden heeft Barcelona ook al weer?

Julián Álvarez

Julián Álvarez
Atlético Madrid
Team: Atlético
Leeftijd: 26 jaar (31 jan. 2000)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Atlético
29
8
2024/2025
Man City
-
-
2024/2025
Atlético
37
17
2023/2024
Man City
36
11

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
2
Real Madrid
38
42
86
3
Villarreal
38
26
72
4
Atlético
38
18
69
5
Betis
38
11
60
6
Celta
38
5
54

