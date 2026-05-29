Atlético Madrid is Barcelona zat: 'Ze gedragen zich als een kleine club'

Atlético Madrid heeft duidelijk gemaakt dat momenteel niet mag vertrekken. De spits staat nadrukkelijk in de belangstelling van FC Barcelona, maar de Madrilenen zijn niet gediend van de geruchten. Volgens bronnen rondom de Spaanse topclub is een vertrek van de Argentijnse international onbespreekbaar. "Hij is niet te koop", zo klinkt het duidelijke signaal dat via Diario AS naar buiten is gebracht.

De interesse van de Catalanen komt niet uit de lucht vallen, aangezien de aanvaller een uitstekend seizoen achter de rug heeft in het Metropolitano. In 49 officiële wedstrijden was de spits goed voor twintig doelpunten en negen assists. Deze prestaties leverden hem onlangs ook een oproep op voor het Argentijnse nationale elftal. Ondanks de aanhoudende berichten over een naderende transfer, heeft Atlético Madrid naar verluidt nog geen enkel officieel bod uit Barcelona ontvangen. Ook zouden er nog helemaal geen gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de clubs.

Artikel gaat verder onder video

Binnen de clubleiding van Atlético is de maat inmiddels vol wat betreft de aanhoudende speculaties. De Madrilenen willen hun sterspeler absoluut niet kwijt. "We zijn het zat. Barcelona heeft zich in de hele Julián-situatie als een kleine club gedragen", zo laten interne bronnen weten aan de Spaanse sportkrant. De club neemt de speler zelf overigens niets kwalijk. "Julián heeft zich voorbeeldig gedragen en dit is een probleem dat buiten hem om ligt", benadrukt men vanuit de Spaanse hoofdstad.

Mocht FC Barcelona de komende tijd toch een poging willen wagen, dan zal er een fors bedrag op tafel moeten komen. Atlético was niet bereid om ook maar enig water bij de wijn te doen. Een eerder bod van 100 miljoen werd van tafel geveegd en uit eerdere berichtgeving blijken ze met minder dan 150 miljoen euro geen genoegen te nemen.