Frenkie de Jong deelt emotioneel bericht, direct na WK-oproep

heeft van zich laten horen na zijn oproep voor het WK. De middenvelder staat in een Instagram-post nadrukkelijk stil bij zijn uitverkiezing voor het Nederlands elftal en deelt diverse jeugdfoto’s met zijn volgers.

Ronald Koeman maakte woensdagmiddag de 26-koppige selectie van het Nederlands elftal bekend. Zoals verwacht mag ook Frenkie de Jong zich melden bij Oranje, waar hij een van de dragende spelers is. De afgelopen interlandperiode moest de middenvelder van FC Barcelona nog aan zich voorbij laten gaan, maar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is hij er weer bij.

Dat doet klaarblijkelijk veel met de sterkhouder van het Nederlands elftal. “In oranje”, begint hij zijn emotionele Instagram-post. “Alle dagen buiten voetballen tot het donker werd. De wedstrijden samen met m’n hele familie voor de tv. Alle momenten waarop het hele land oranje kleurt.”

Vervolgens staat hij stil bij zijn oproep voor het WK. “Een dag als vandaag, waarop je wordt opgeroepen om Nederland op een WK te vertegenwoordigen, brengt me terug naar vroeger. Naar het jongetje dat vanuit z’n slaapkamer alleen maar kon dromen van profvoetballer worden. Soms is het belangrijk om stil te staan bij waar je vandaan komt, want dat kleine jongetje zit nog altijd in mij.”

Hij sluit af: “Dat ik deze droom nu opnieuw mag beleven met deze groep jongens, maakt me trots. Op naar een mooie Oranje-zomer, waarin we alles gaan geven om ons land trots te maken.”