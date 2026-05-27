Frenkie de Jong deelt emotioneel bericht, direct na WK-oproep

27 mei 2026, 17:56   Bijgewerkt: 18:02
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Frenkie de Jong heeft van zich laten horen na zijn oproep voor het WK. De middenvelder staat in een Instagram-post nadrukkelijk stil bij zijn uitverkiezing voor het Nederlands elftal en deelt diverse jeugdfoto’s met zijn volgers.

Ronald Koeman maakte woensdagmiddag de 26-koppige selectie van het Nederlands elftal bekend. Zoals verwacht mag ook Frenkie de Jong zich melden bij Oranje, waar hij een van de dragende spelers is. De afgelopen interlandperiode moest de middenvelder van FC Barcelona nog aan zich voorbij laten gaan, maar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is hij er weer bij.

Dat doet klaarblijkelijk veel met de sterkhouder van het Nederlands elftal. “In oranje”, begint hij zijn emotionele Instagram-post. “Alle dagen buiten voetballen tot het donker werd. De wedstrijden samen met m’n hele familie voor de tv. Alle momenten waarop het hele land oranje kleurt.”

Vervolgens staat hij stil bij zijn oproep voor het WK. “Een dag als vandaag, waarop je wordt opgeroepen om Nederland op een WK te vertegenwoordigen, brengt me terug naar vroeger. Naar het jongetje dat vanuit z’n slaapkamer alleen maar kon dromen van profvoetballer worden. Soms is het belangrijk om stil te staan bij waar je vandaan komt, want dat kleine jongetje zit nog altijd in mij.”

Hij sluit af: “Dat ik deze droom nu opnieuw mag beleven met deze groep jongens, maakt me trots. Op naar een mooie Oranje-zomer, waarin we alles gaan geven om ons land trots te maken.”

PSV-speler Joey Veerman

Joey Veerman niét in '55(!)-koppige Oranje-voorselectie' voor WK

Opmerkelijke geluiden uit Engeland: 'Ronald Koeman neemt uitblinker niet mee naar WK'

'Wout Weghorst heeft WK-bevestiging al gehad van Ronald Koeman'

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
155 Reacties
217 Dagen lid
226 Likes
Veluwe
Laten al die spelers die geblesseerd zijn geweest maar eerst zien of ze 100% fit zijn. Anders iemand anders meenemen.

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
25
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

Complete Stand

