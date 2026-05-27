Fidan Ekiz hekelt Noa Vahle: 'Dit is typisch Hollands...'

Noa Vahle heeft geen hoge verwachtingen van het Nederlands elftal, zo vertelt ze bij Nieuws van de Dag. De journalist van SBS6 denkt dat Oranje, dat woensdagmiddag de officiële WK-selectie bekendmaakte, niet tot het einde van het toernooi zal meedoen.

Ronald Koeman presenteerde woensdag zijn spelerslijst voor het WK. Vahle was aanwezig bij de persconferentie, waar de bondscoach zijn keuzes toelichtte, en vroeg hem naar de kansen van Oranje op het eindtoernooi. “Ik weet wat de realiteit is, wat andere landen kunnen brengen. Niets is onmogelijk. We gaan ervoor. Ik ben ervan overtuigd dat we ver kunnen komen, maar om van grote landen te winnen, dat is nog ver weg”, sprak Koeman.

Vahle kan zich wel vinden in die woorden. “Hij kan natuurlijk zeggen: ja, we worden wereldkampioen, maar dan maakt Valentijn Driessen gehakt van hem in zijn column. Dan is het ook beter om dat niet te doen. Het doel van de KNVB is volgens mij de halve finale”, vertelt de journalist.

“Maar heel eerlijk: we hebben voorin geen grote wereldster zoals Frankrijk of Engeland. Ik denk dat dat ons geen favorietenrol oplevert, al moet je op zo’n toernooi ook het geluk aan je zijde hebben. Ik betwijfel of ik 6,5 week in Amerika blijf”, is Vahle eerlijk.

"Dit is heel Hollands...", verzucht Fidan Ekiz, die de instelling van Vahle hekelt: “Koeman heeft gelijk over die negatieve instelling… álles is negatief, zeg gewoon: we gaan winnen, we doen het goed en sta er achter.” Victor Vlam gaat daar niet in mee: “Het wordt een drama. We worden uitgeschakeld als de poulefase voorbij is.”