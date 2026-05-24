Ronald Koeman ergert zich aan fans van Nederlands elftal

"Positiviteit, dat ontbreekt nog wel eens in Nederland. Wij zijn negatief ingesteld", geeft de bondscoach aan in gesprek met verslaggever Joep Schreuder van de NOS. Schreuder houdt Koeman voor dat hij door het Nederlandse publiek als trainer vaak wordt weggezet als iemand die zijn elftal op een 'risicoloze' manier laat voetballen. De bondscoach kan zich daar totaal niet in vinden.

"Mensen mogen het zeggen. Het is ook vaak een stempeltje dat je krijgt. Er zijn coaches die een stempeltje hebben dat zij altijd aanvallend denken, terwijl ik dan denk: dat valt best mee. Maar wij geven heel makkelijk een naam aan iemand. Ik ben Ronald Koeman, ik ben bondscoach, ik heb de grootste clubs getraind. Dat presteer je niet als je je teams altijd maar risicoloos laat spelen", maakt de coach duidelijk. "Dus daar ben ik het niet mee eens."

Voor Koeman breekt een belangrijke week aan. Hij zal woensdag de selectie van het Nederlands elftal voor het WK in de Verenigde Staten bekendmaken. Dit zijn de verwachte 26 namen.