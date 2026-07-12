De Portugese voetbalwereld is opgeschrikt door het overlijden van voormalig profvoetballer Manú. De oud-speler van onder meer Benfica is zaterdagavond op 43-jarige leeftijd om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Vermões, in de gemeente Sobral de Monte Agraço. Het tragische nieuws werd bevestigd door FC Alverca, de club waar zijn profloopbaan begon.

Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, zoals Manú voluit heette, werd geboren in Setúbal en doorliep de jeugdopleidingen van Vitória FC, GD O Sindicato en FC Alverca. Op 5 mei 2002 maakte de vleugelaanvaller zijn debuut in de Portugese competitie namens Alverca, waarna hij uiteindelijk 130 wedstrijden op het hoogste niveau zou spelen.

Artikel gaat verder onder video

Na periodes bij de Italiaanse clubs Modena en Carpenedolo en een sterk seizoen bij Estrela da Amadora verdiende Manú in 2006 een transfer naar Benfica. Daar kwam hij in het seizoen 2006/07 tot zeventien officiële wedstrijden, waarna hij op huurbasis uitkwam voor AEK Athene.

Loopbaan voerde langs meerdere landen

Na zijn vertrek uit Lissabon bouwde Manú een internationale carrière op. Hij speelde achtereenvolgens voor Marítimo, Legia Warschau, Beijing Guoan en Ermis Aradippou, voordat hij in 2014 terugkeerde bij Vitória Setúbal. Later droeg hij ook nog de shirts van Pafos FC, Cartaxo en Vilafranquense, waar hij in 2019 zijn loopbaan beëindigde.

an alle clubs waarvoor hij uitkwam, speelde hij de meeste officiële wedstrijden voor Marítimo.

Alverca en Benfica nemen emotioneel afscheid

FC Alverca reageert met een uitgebreid eerbetoon op het overlijden van de oud-speler. "FC Alverca is diep bedroefd door het overlijden van Manú, oud-speler van onze club. We wensen zijn familie, vrienden en iedereen die met hem heeft samengewerkt heel veel sterkte. Emanuel Jesus Bonfim Evaristo speelde tweeënhalf seizoen als prof voor FC Alverca, nadat hij ook zijn laatste jeugdjaar bij onze club had doorgebracht", schrijft de club.

"Hier zette hij zijn eerste stappen als senior en bouwde hij een bijzondere band op met onze club, waarvoor hij zich altijd met volledige toewijding, professionaliteit en inzet heeft gegeven. In deze moeilijke periode eren wij Manú en zijn bijdrage aan FC Alverca. Onze gedachten zijn bij zijn familie en vrienden. Voor altijd in onze herinnering, Manú."

Ook Benfica staat stil bij het overlijden van de voormalig vleugelspeler. "Benfica is diep bedroefd door het overlijden van oud-speler Manú. Hij vertegenwoordigde Benfica in het seizoen 2006/07 met toewijding en trots en kwam tot zeventien officiële wedstrijden. In deze verdrietige periode wensen wij zijn familie, vrienden en iedereen die hem heeft gekend veel sterkte."