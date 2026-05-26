Live voetbal

Tafel Vandaag Inside valt stil na uitspraak Johan Derksen over Rai Vloet

26 mei 2026, 10:48   Bijgewerkt: 11:41
Johan Derksen
Foto: © Vandaag Inside
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Johan Derksen vindt dat Rai Vloet een nieuwe kans verdient in de voetballerij, zo vertelt de televisiepersoonlijkheid maandagavond in Vandaag Inside. De Snor komt vervolgens met een controversiële suggestie over Israël, waardoor Wilfred Genee zich genoodzaakt voelt om afstand te nemen.

Vloet werd in april 2023 veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar, maar is sinds vorige week weer op vrije voeten. De middenvelder veroorzaakte eind 2021 een ongeval op de A4 bij Hoofddorp. Daarbij kwam de vierjarige Gio Roos om het leven. Zijn toenmalige werkgever Heracles Almelo besloot uiteindelijk zijn doorlopende contract te ontbinden, waarna Vloet vervolgens bij FC Astana en FC Ural aan de slag ging. De voetballer ging in eerste instantie in hoger beroep tegen zijn straf, maar trok dit in de zomer van 2024 in. In september van dat jaar ging hij de gevangenis in.

Artikel gaat verder onder video

Net als Vloet zelf, denken de hoofdrolspelers van Vandaag Inside dat Vloet zijn voetbalgeluk moet hervinden buiten Nederland. “Ook Rai Vloet verdient een tweede kans. Laten we het daarover eens zijn. Het is heel moeilijk in Nederland, want je zit met de publieke opinie, met het bestuur en met de supporters. In Nederland wordt dat heel moeilijk”, weet de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International.

Valentijn Driessen denkt dat Nederlandse clubs ‘niets winnen’ met de komst van Vloet. “Alle schijnwerpers zijn op die jongen gericht, en dus op je club”, stelt de columnist van De Telegraaf. “Je krijgt spreekkoren, heel onsmakelijke dingen. Als die jongen verstandig is, probeert hij zelf ook niet in Nederland aan de bak te komen.”

Tafel valt stil na Israël-opmerking

Derksen kan het niet laten om vervolgens met een opmerkelijke suggestie te komen: “Misschien kan hij in Israël aan de slag. Ik noem maar wat.” De studio van Vandaag Inside valt volledig stil en Wilfred Genee reageert als volgt: “Sorry, dit is dan wel weer een heel ongelukkige opmerking.” Derksen: “Daar nemen ze het niet zo nauw met de normen.” Genee: “Om daar nou als voetballand… nou… ik ga hiervan weg, dat is beter denk ik.”

Ook online heerst er kritiek op de harde uitspraak van Derksen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rai Vloet staat open voor terugkeer bij Nederlandse club

Rai Vloet staat open voor terugkeer bij Nederlandse club

  • do 21 mei, 11:02
  • 21 mei 11:02
  • 3
Rai Vloet weer op vrije voeten na uitzitten celstraf

Rai Vloet weer op vrije voeten na uitzitten celstraf

  • wo 20 mei, 14:19
  • 20 mei 14:19
  • 3
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Derk62
73 Reacties
1.020 Dagen lid
120 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Door deze uitspraken blijft dit progamma bestaan, dus hij moet wel

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Derk62
73 Reacties
1.020 Dagen lid
120 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Door deze uitspraken blijft dit progamma bestaan, dus hij moet wel

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Rai Vloet

Rai Vloet
Leeftijd: 31 jaar (8 mei 1995)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Ural
5
0
2022/2023
Ural
15
4
2022
Astana
14
5
2021/2022
Heracles
12
3

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws