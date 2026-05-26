Tafel Vandaag Inside valt stil na uitspraak Johan Derksen over Rai Vloet

Johan Derksen vindt dat een nieuwe kans verdient in de voetballerij, zo vertelt de televisiepersoonlijkheid maandagavond in Vandaag Inside. De Snor komt vervolgens met een controversiële suggestie over Israël, waardoor Wilfred Genee zich genoodzaakt voelt om afstand te nemen.

Vloet werd in april 2023 veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar, maar is sinds vorige week weer op vrije voeten. De middenvelder veroorzaakte eind 2021 een ongeval op de A4 bij Hoofddorp. Daarbij kwam de vierjarige Gio Roos om het leven. Zijn toenmalige werkgever Heracles Almelo besloot uiteindelijk zijn doorlopende contract te ontbinden, waarna Vloet vervolgens bij FC Astana en FC Ural aan de slag ging. De voetballer ging in eerste instantie in hoger beroep tegen zijn straf, maar trok dit in de zomer van 2024 in. In september van dat jaar ging hij de gevangenis in.

Net als Vloet zelf, denken de hoofdrolspelers van Vandaag Inside dat Vloet zijn voetbalgeluk moet hervinden buiten Nederland. “Ook Rai Vloet verdient een tweede kans. Laten we het daarover eens zijn. Het is heel moeilijk in Nederland, want je zit met de publieke opinie, met het bestuur en met de supporters. In Nederland wordt dat heel moeilijk”, weet de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International.

Valentijn Driessen denkt dat Nederlandse clubs ‘niets winnen’ met de komst van Vloet. “Alle schijnwerpers zijn op die jongen gericht, en dus op je club”, stelt de columnist van De Telegraaf. “Je krijgt spreekkoren, heel onsmakelijke dingen. Als die jongen verstandig is, probeert hij zelf ook niet in Nederland aan de bak te komen.”

Tafel valt stil na Israël-opmerking

Derksen kan het niet laten om vervolgens met een opmerkelijke suggestie te komen: “Misschien kan hij in Israël aan de slag. Ik noem maar wat.” De studio van Vandaag Inside valt volledig stil en Wilfred Genee reageert als volgt: “Sorry, dit is dan wel weer een heel ongelukkige opmerking.” Derksen: “Daar nemen ze het niet zo nauw met de normen.” Genee: “Om daar nou als voetballand… nou… ik ga hiervan weg, dat is beter denk ik.”

Ook online heerst er kritiek op de harde uitspraak van Derksen.