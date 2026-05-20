Rai Vloet weer op vrije voeten na uitzitten celstraf

20 mei 2026, 14:19
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Rai Vloet is weer op vrije voeten, zo maakt de oud-speler van onder meer Heracles Almelo duidelijk op Instagram. Vloet moest 2,5 jaar de cel in voor het veroorzaken van een auto-ongeluk. Daarbij kwam de vierjarige Gio Roos om het leven.

Vloet werd in april 2023 veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. De middenvelder veroorzaakte eind 2021 een ongeval op de A4 bij Hoofddorp. Daarbij kwam de vierjarige Gio Roos om het leven. Zijn toenmalige werkgever Heracles Almelo besloot uiteindelijk zijn doorlopende contract te ontbinden, waarna Vloet in Kazachstan aan de slag ging. De voetballer ging in eerste instantie in hoger beroep tegen zijn straf, maar trok dit in de zomer van 2024 in. In september van dat jaar ging hij de gevangenis in.

Een jaar later viel RealityFBI op dat Vloet alweer actief was op social media: de middenvelder deelde toen namelijk meerdere likes uit op Instagram. Het juicekanaal stelde dat dit apart was, omdat een gedetineerde in Nederland pas in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating na twee derde van de straf, wat na twintig maanden zou zijn. Een volger van het kanaal stipte aan dat die regel inmiddels is afgeschaft. “Hij zit al lang genoeg vast om voor re-integratie buiten te mogen zitten. Hij zal op een BBA (Beperkt Beveiligde Afdeling, red.) zitten”, schreef de volger destijds. In zo’n instelling is het toegestaan om een telefoon te hebben.

Twintig maanden na de start van zijn celstraf is Vloet weer op vrije voeten, zo maakt hij duidelijk op Instagram. “Weer onder mijn eigen mensen”, schrijft de middenvelder. “De afgelopen jaren zijn een stille leermeester geweest. Groei komt zelden vanzelf, maar het komt wel. Ik ben ontzettend dankbaar voor degenen die me al die tijd trouw zijn gebleven.”

Ik vind 2,5 jaar gevangenisstraf voor een dodelijk ongeval veel te licht. Ik vind minstens 10 jaar. De ouders van Gio hebben heel hun leven pijn. En Vloetje is nu weer lekker vrij man. Wat een krom rechtssysteem hebben we toch

Rai Vloet

Rai Vloet
Leeftijd: 31 jaar (8 mei 1995)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Ural
5
0
2022/2023
Ural
15
4
2022
Astana
14
5
2021/2022
Heracles
12
3

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

