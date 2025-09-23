Verbazing om Instagram-activiteit Rai Vloet tijdens gevangenisstraf

zit sinds september 2024 een celstraf uit voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval, maar is sinds een tijdje weer volop actief op Instagram. Juicechannel @RealityFBI ziet de dertigjarige voetballer gewoon 'likes' uitdelen op het sociale medium en vraagt zich af waarom Vloet nú alweer de beschikking heeft over een mobiele telefoon.

Vloet reed in 2021 op de A4 bij Hoofddorp onder invloed van alcohol achterop een andere auto. Een vierjarig kind, inzittende van het andere voertuig, kwam daarbij om het leven. Zijn toenmalige werkgever Heracles Alemlo besloot uiteindelijk zijn doorlopende contract te ontbinden. Vloet vond daarop emplooi in Kazachstan. In april 2023 werd Vloet veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden, plus een rijontzegging van vier jaar. In eerste instantie ging de voetballer in hoger beroep, maar in de zomer van 2024 trok hij dat in. Sinds september van dat jaar zit hij zijn straf uit in een Nederlandse gevangenis.

Een jaar later valt het RealityFBI op dat Vloet inmiddels weer actief is op sociale media. De voetballer deelde recent meerdere likes uit op Instagram, daarvan plaatst het medium meerdere screenshots in een story op Instagram. "Opvallend, want in Nederland kom je pas na twee derde van je straf in aanmerking voor vrijlating, en dat zou pas na twintig maanden zijn", schrijft het juicechannel, dat belooft navraag te gaan doen bij de autoriteiten. In een tweede story van RealityFBI wordt een reactie van een volger geplaatst die uitlegt dat de twee derde-regel inmiddels is afgeschaft. "Hij zit al lang genoeg vast om voor re-integratie buiten te mogen zitten. Hij zal op een BBA (Beperkt Beveiligde Afdeling, red.) zitten." Binnen een dergelijke instelling is het hebben van een telefoon 'gewoon' toegestaan.